معاون وزیر جهاد گفت: با توجه به تولید تیلاپیا، واردات به صفر رسیده است.

باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - حمزه رستم پور رئیس سازمان شیلات کشور در افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، غذاهای دریایی و صنایع وابسته در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تاثیر اثر خشکسالی و کم بارشی بر تولید گفت: با توجه به شرایط تغییر اقلیم، خشکسالی و قطعی برق ها، مزارع گرم آبی و سردآبی و میگو که نیاز به برق داشتند، دچار خسارت شدند، از این رو با استفاده از فناوری های جدید بدنبال مصرف آب کمتر هستیم.

به گفته وی، ایجاد پنل های خورشیدی در مزارع را دنبال می کنیم تا بخشی از برق مورد نیاز از این طریق تامین شود.

رستم پور درباره آخرین وضعیت تولید و واردات تیلاپیا گفت: تولید تیلاپیا مجوز محیط زیست را نیاز دارد و با توجه به تولید این تیلاپیا، اکنون هیچ گونه وارداتی نداریم‌.

