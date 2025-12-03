باشگاه خبرنگاران جوان - سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در برنامه‌ای تلویزیونی با اشاره به آخرین آمار افراد دارای معلولیت در کشور گفت: ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار فرد دارای معلولیت در کشور داریم.

وی درباره مهم‌ترین چالش‌های افراد دارای معلولیت اظهار کرد: شعار امسال روز جهانی افراد دارای معلولیت، جامعه فراگیر و تلفیق اجتماعی افراد دارای معلولیت انتخاب شده است. باید بپذیریم که همه انسان‌ها با هم تفاوت‌هایی دارند و در نگرش ما مسئولان باید تغییر ایجاد شود، چون افراد دارای معلولیت همانند سایر انسان‌ها تفاوت‌ها و استعداد‌هایی دارند. مناسب‌سازی نشدن فضا و ساختمان‌ها و عدم پذیرش افراد دارای معلولیت در دستگاه‌ها از جمله مشکلات جدی است.

حسینی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه پیگیری الزام دستگاه‌ها برای مناسب‌سازی گفت: در این زمینه واقعاً چالش داریم. در سال ۱۳۹۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با ۳۴ ماده ابلاغ شد و از زمان حضورم در بهزیستی گفتم که باید مدعی‌العموم اجرای این قانون باشیم و مواردی همچون اشتغال، مسکن و دسترس‌پذیری در این قانون دیده شده است همچنین ستاد مناسب‌سازی وظیفه دارد دستگاه‌ها را پای کار بیاورد تا مناسب‌سازی انجام شود.

وی افزود: سال گذشته ۳۴ هزار دستگاه را بررسی کردیم که ۵۶ درصد مناسب‌سازی شده و ۴۴ درصد مناسب‌سازی نشده‌اند. روند مناسب‌سازی رو به بهبود بوده، اما کند است. برای مناسب‌سازی اماکن عمومی و تشویق جامعه به این موضوع، جشنواره سالانه برگزار می‌کنیم، چون قانون مناسب‌سازی اماکن دولتی را الزام کرده، اما اماکن عمومی مشمول الزام نیستند بنابراین برندسازی انجام دادیم و جا‌هایی که مناسب‌سازی کردند، تشویق می‌شوند. همچنین تاکنون ۱۶ شهر دوستدار سالمند ایجاد کرده‌ایم که دوستدار معلول هم هستند.

حسینی در ادامه با اشاره به وضعیت دسترس‌پذیری گفت: در حوزه فضای مجازی، ۹۵ درصد دسترس‌پذیری انجام شده است. همچنین ۳۳ درصد ایستگاه‌های مترو در تهران مناسب‌سازی شده و در مشهد این رقم به ۱۰۰ درصد رسیده است. کارگروهی نیز با وزارت راه و شهرسازی برای بهبود وضعیت مناسب‌سازی ایجاد کرده‌ایم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ارزیابی اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت عنوان کرد: ۱۸ درصد این قانون اجرا نشده و اجرای آن بسیار ضعیف است. اما ۸۲ درصد اجرا شده که از این میزان، وضعیت اجرای ۶۱ درصد خوب است کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور چند روز گذشته تشکیل شد تا دستگاه‌ها را هماهنگ کنیم.

وی درباره سهمیه استخدامی توضیح داد: سه درصد سهمیه استخدام دستگاه‌های دولتی باید برای افراد دارای معلولیت باشد. برای اولین‌بار آزمون اختصاصی برای این سه درصد برگزار شد و ۴۶ دستگاه مخاطب این سهمیه هستند، ۵ هزار ظرفیت وجود داشت که بیش از سه هزار نفر استخدام شدند و دومین آزمون برای استخدام بیش از ۴ هزار نفر امسال برگزار می‌شود.

حسینی درباره میزان مستمری ماهانه مددجویان نیز گفت: معلولان به گروه‌های خیلی شدید، شدید، متوسط و ضعیف تقسیم می‌شوند و بعد خانوار و دهک اقتصادی آنها بر میزان مستمری تأثیر دارد. مستمری‌هایی که پرداخت می‌کنیم چندین نوع است از مستمری پایه، حق پرستاری، یارانه‌بگیری و…، مستمری پایه از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان متغیر است.

وی افزود: ۱۰ تا ۱۲ نوع پرداختی داریم. گاهی یک فرد ۱۲ نوع پرداختی شاملش می‌شود و بالای ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کند. پشت‌نوبتی مستمری پایه را دو ماه قبل با اضافه شدن ۸۶ هزار نفر به صفر رساندیم و در سال ۱۴۰۴ مستمری ۴۰ درصد افزایش یافت در حالی که کل پرداختی دولت ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی در پاسخ به اینکه آیا معلول شناسایی‌نشده وجود دارد؟ گفت: بله، زیاد است. پیمایش بزرگی انجام دادیم و شناخت‌مان از وضعیت معلولان کامل است. ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار معلول داریم و یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از ما خدمات می‌گیرند، چون برخی نیاز ندارند و خودشان کارآفرین و صاحب شغل هستند، برخی نیاز دارند و پشت نوبت هستند، این افراد باید به کمیسیون ما مراجعه کنند تا درجه معلولیت مشخص و از خدمات بهره‌مند شوند.

حسینی درباره کودکان بهزیستی در مراکز شبه‌خانواده توضیح داد: سالانه حدود ۶ هزار فرزند ورودی داریم، اما رویکرد ما خانواده‌محوری است. سه هزار نفر از آنها را به خانواده زیستی یا جایگزین بازگرداندیم و عده‌ای هم به فرزندخواندگی رفتند. در ایران متقاضی فرزندخواندگی ۲۰ برابر تعدادی است که داریم و این باعث می‌شود بچه‌ها را به شایسته‌ترین خانواده‌ها بسپاریم. خیلی سخت‌گیر هستیم که کار خوبی است عشق و علاقه برای دریافت فرزند لازم است، اما کافی نیست.

وی افزود: سال گذشته ۲۵ هزار کودک به فرزندخواندگی رفتند. همچنین خانواده میزبان داریم و کودکانی که پدر و مادر دارند، اما موقتاً تحت پوشش بهزیستی هستند تا ۶ ماه به خانواده میزبان می‌روند.

رئیس سازمان بهزیستی درباره ساختار مراکز نگهداری گفت: مراکز شبه‌خانواده چند دسته‌اند؛ ۳۴ شیرخوارگاه، مراکز نوباوگان، کودکان و نوجوانان تا ۱۸ سال. در مجموع ۶۶۷ مرکز داریم و ۹۵۰۰ فرزند در مراکز شبه‌خانواده نگهداری می‌شوند.

حسینی در پایان درباره وضعیت فرزندان پس از ۱۸ سالگی گفت: ترخیص در ۱۸ سالگی به معنای خداحافظی نیست ما هیچ فرزندی را رها نمی‌کنیم، اگر خودش بخواهد مستقل می‌شود، اما سیستم پسا رهسپاری ایجاد کرده‌ایم، چون ۱۸ سالگی سن آسیب‌پذیری است. بچه‌ها را رها نمی‌کنیم یعنی باید به شغل، زندگی مستقل و ازدواج برسند و بعد ترخیص شوند اگر این کار انجام نشود زحمات ۱۸ سال بهزیستی دچار آسیب می‌شود.

