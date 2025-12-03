با فعالسازی مسیر ترکیبی ریلی - دریایی در مسیر صادرات، ارسال محموله سیمان به بازار روسیه از طریق بندر کاسپین وارد مرحله اجرایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی، راه‌آهن شمال و کشتیرانی دریای خزر، مسیر صادراتی جدید برای حمل سیمان شاهرود به روسیه فعال شد؛ مسیری که با بازنگری تعرفه‌ها و هماهنگی سه‌جانبه، محدودیت‌های گذشته را برطرف کرده و صادرات این محصول را وارد مرحله‌ای پایدارتر می‌کند.

در پی نشست مشترک میان مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی، راه‌آهن شمال‌۲، کشتیرانی دریای خزر و شرکت سیمان شاهرود، روند حمل و ارسال محموله سیمان به بازار روسیه از طریق بندر کاسپین وارد فاز اجرایی شد.

در سال‌های گذشته، صادرات سیمان شاهرود به دلیل توقف‌های مقطعی در مسیر‌های ریلی و دریایی با محدودیت‌هایی روبه‌رو بود. این موضوع رقابت‌پذیری این محصول را در بازار‌های هدف کاهش داده و نیاز به بازنگری در شیوه‌های حمل را ضروری کرده بود.

بر همین اساس، در این نشست موضوعاتی چون بازنگری تعرفه‌های حمل، ایجاد خدمات دریایی مقرون به صرفه، تقویت بازاریابی صادراتی و تسهیل فرایند‌های لجستیکی بررسی شد.

احیای مسیر صادراتی سیمان شاهرود از طریق بندر کاسپین نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی دقیق، هم‌افزایی بین نهاد‌های حمل‌ونقل و استفاده از ظرفیت‌های لجستیکی منطقه آزاد انزلی، می‌توان محدودیت‌ها را برطرف و مسیر صادرات محصولات استراتژیک را پایدار و اقتصادی کرد. این اقدام می‌تواند الگوی سایر صنایع در توسعه بازار‌های صادراتی باشد.

منبع: روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی