با فعالسازی مسیر ترکیبی ریلی - دریایی در مسیر صادرات، ارسال محموله سیمان به بازار روسیه از طریق بندر کاسپین وارد مرحله اجرایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی، راه‌آهن شمال و کشتیرانی دریای خزر، مسیر صادراتی جدید برای حمل سیمان شاهرود به روسیه فعال شد؛ مسیری که با بازنگری تعرفه‌ها و هماهنگی سه‌جانبه، محدودیت‌های گذشته را برطرف کرده و صادرات این محصول را وارد مرحله‌ای پایدارتر می‌کند.

در پی نشست مشترک میان مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی، راه‌آهن شمال‌۲، کشتیرانی دریای خزر و شرکت سیمان شاهرود، روند حمل و ارسال محموله سیمان به بازار روسیه از طریق بندر کاسپین وارد فاز اجرایی شد.

در سال‌های گذشته، صادرات سیمان شاهرود به دلیل توقف‌های مقطعی در مسیر‌های ریلی و دریایی با محدودیت‌هایی روبه‌رو بود. این موضوع رقابت‌پذیری این محصول را در بازار‌های هدف کاهش داده و نیاز به بازنگری در شیوه‌های حمل را ضروری کرده بود.

بر همین اساس، در این نشست موضوعاتی چون بازنگری تعرفه‌های حمل، ایجاد خدمات دریایی مقرون به صرفه، تقویت بازاریابی صادراتی و تسهیل فرایند‌های لجستیکی بررسی شد.

سیمان ایران از مسیر بندر کاسپین راهی بازار روسیه شد

احیای مسیر صادراتی سیمان شاهرود از طریق بندر کاسپین نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی دقیق، هم‌افزایی بین نهاد‌های حمل‌ونقل و استفاده از ظرفیت‌های لجستیکی منطقه آزاد انزلی، می‌توان محدودیت‌ها را برطرف و مسیر صادرات محصولات استراتژیک را پایدار و اقتصادی کرد. این اقدام می‌تواند الگوی سایر صنایع در توسعه بازار‌های صادراتی باشد.

