فرمانده انتظامی تهران بزرگ، از دستگیری ۲۳۰ سارق و مالخر در قالب ۵۵ باند و توقیف حساب ۳۰۰ میلیارد تومانی یک باند سرقت منازل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی پایتخت، صبح امروز در جریان نمایش دستاورد‌های اخیر پلیس آگاهی تهران بزرگ با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه اظهار کرد: همکاران من در انتظامی تهران بزرگ طی ۷۲ ساعت کار شبانه‌روزی و بدون استراحت، برگ زرین دیگری را در کارنامه خدمت به مردم ثبت کردند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: در این عملیات‌ها ۲۳۰ سارق و مالخر در قالب ۵۵ باند مختلف شناسایی و دستگیر شدند. برخی از این افراد دارای سوابق کیفری هستند که قطعاً در تعیین مجازات آنها توسط دستگاه قضایی مؤثر خواهد بود.

وی افزود: بیش از ۶۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی که تغییر اصالت داده شده بود، نزدیک به ۵۰۰ دستگاه گوشی تلفن همراه، مقادیر زیادی لوازم منزل مسروقه و اموال حاصل از کلاهبرداری‌ها پرونده‌هایی که طی روز‌های اخیر در حوزه گرانی برنج کشاورزان و ادعای سهام‌داری در کارخانه‌های خودروسازی صورت گرفته بود کشف و توقیف شد.

محمدیان با اشاره به مقاومت برخی سارقان هنگام دستگیری گفت: در میان دستگیرشدگان چند نفر هدف گلوله پلیس قرار گرفتند؛ دو نفر با سلاح سرد و یک نفر با سلاح گرم اقدام به تهدید و تیراندازی به سمت مأموران کرده بودند. پلیس در برابر افرادی که سلاح مقابل او می‌کشند تعارف ندارد و این برخورد پیامی روشن برای سایر مجرمان است.

وی درباره متلاشی شدن یک باند سرقت مسلحانه توضیح داد: اعضای این باند از استانی دیگر وارد تهران شده بودند و تصور می‌کردند به دلیل ناشناس بودن و رعایت پوشش صورت، امکان شناسایی ندارند؛ اما کمتر از یک هفته شناسایی و در همان استان محل زندگی‌شان دستگیر شدند. سلاح‌های آنان کشف و بخشی از اموال مردم بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی پایتخت تأکید کرد: ارزش اموال کشف‌شده بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است و با احتساب خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های سرقتی، این رقم افزایش بیشتری خواهد داشت.

۳۰۰ میلیارد تومان موجودی حساب یک باند سرقت به مال‌باختگان بازگردانده می‌شود

محمدیان درباره روند رسیدگی به اموال کشف‌شده از سارقان اظهار کرد: پس از دستگیری مجرمان، پلیس به سراغ اموال مسروقه می‌رود تا مشخص شود این اموال کجا منتقل شده است. سارق یا باید مال را تحویل بدهد، یا مالخر را معرفی کند، و اگر ادعا می‌کند که اموال را فروخته، موظف است اعلام کند وجوه حاصل از سرقت و فروش مال کجا هزینه شده است.

وی با اشاره به یکی از باند‌های فعال در سرقت از منازل افزود: در بررسی حساب‌های اعضای این باند، متأسفانه موجودی حساب آنها حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بود. این مبلغ بنا بر حکم دستگاه قضایی به مال‌باختگان بازگردانده خواهد شد و منبع تأمین این پول‌ها نیز باید به‌طور دقیق مشخص شود.

فرمانده انتظامی پایتخت در پایان تأکید کرد: این افراد یک باند سازمان‌یافته سرقت بودند و پلیس اجازه نخواهد داد حاصل دسترنج مردم به جیب چنین باند‌هایی برود.