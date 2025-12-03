به گفته رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران، اکنون به ازای هر ۹۰۰۰ نفر یک فیزیوتراپ در کشور فعالیت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم- ایرج عبدالهی رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران و رئیس کنگره در نشست خبری سی و ششمین کنگره سالیانه انجمن و پنجمین کنگره بین المللی فیزیوتراپی گفت: الان ۹۰ درصد از تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور در داخل ایران تولید می شود.

وی افزود: اکنون ۹۴۰۰ فیزیوتراپ در کشور داریم و همین میزان فیزیوتراپی در ایران کم بوده و بیش از ۹۰۰۰ فیزیوتراپی در کشور نیازمندیم. بر اساس استاندارد ها باید به ازای هر ۴۰۰۰ نفر یک فیزیوتراپ در کشور داشته باشیم که این آمار یک نفر به ازای ۹۰۰۰ نفر است.

عبداللهی تاکید کرد: سبک زندگی سبب شده تا شیوع اختلالات اسکلتی در بین افراد زیاد شود و این موضوع باعث شده تا نیاز به فیزیوتراپی در بین افراد افزایش پیدا کند.

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران تاکید کرد: آب درمانی از جمله روش های کاملا ایمن و ارزان برای درمان اختلالات اسکلتی است. اکنون ۸۰ درصد از مردم دچار کمر درد هستند و ۶۰ درصد از افراد جامعه مبتلا به گردن درد می شوند.

وی اضافه کرد: اکنون ۴۰ درصد از دانش آموزان دچار اضافه وزن هستند.

رئیس کنگره فیزوتراپی گفت: انجمن فیزیوتراپی از سابقه طولانی در برگزاری کنگره برخوردار است و در این دوره ۳۰۰۰ نفر شرکت خواهند کرد. این کنگره دارای امتیاز باز آموزی است و گروه های مختلف از جمله پزشکان عمومی شرکت می کنند. در حاشیه این کنگره نمایشگاه تجهیزات پزشکی با حضور ۱۰۰ شرکت برگزار خواهد شد.

در ادامه نشست خبری، پرهام پارسانژاد دبیر انجمن فیزیوتراپی ایران گفت: دکترای حرفه ای فیزیوتراپی نیاز مهم نظام سلامت محسوب می شود.

به گفته وی، با افزایش میانگین سنی آسیب های اسکلتی و مراجعه های ناشی از آن افزایش پیدا می کند از این رو تعامل بیشتر بین سازمان های ذیربط در حوزه فیزیوتراپی باید برقرار باشد.

پارسانژاد تصریح کرد: با توجه به افزایش کار با گوشی و رایانه نیاز به فیزیوتراپی یک امری مهم محسوب می شود. برنامه ریزی شده است تا نمایشگاه با حضور بیش از ۱۵۰ شرکت تجهیزات فیزیوتراپی در حاشیه این کنگره برگزار شود.

وی تاکید کرد: قانون ارتقای بهره وری همکاران بالینی برای همکاران فیزیوتراپی اجرا نمی شود و با توجه به اینکه همکاران فیزیوتراپ بیماران مختلف را جا به جا و حرکت می دهند این قانون نیز باید برای آنها اجرایی شود.

پارسا نژاد افزود: الان تعرفه فیزیوتراپی در کشور پایین است و معتقدیم که برای ارتقای این حوزه باید تعرفه مناسب تصویب و اجرایی شود.

در ادامه نشست خبری، گیتی ترکمان دبیر علمی کنگره فیزیوتراپی گفت: کنگره در مدت سه روز ۲۶ الی ۲۸ آذر امسال برگزاری می شود. در این کنگره ۱۳ پنل تخصصی و ۱۶ نشست برگزار می شود.

به گفته وی، «ارتقای فیزیوتراپی برای بهبود جامعه» پیام این دوره است. الان ۱۸۰ مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال و در سایت بارگذاری شده است و ۷۰ درصد از مقالات پس از بررسی و داوری پذیرفته شده است.

ترکمان تاکید کرد: در حاشیه کنگره فیزیوتراپی ۱۴ کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: سخنران های بین المللی از کشورهای آمریکا، بلژیک، هندوستان، عمان و بحرین هستند.