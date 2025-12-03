گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که نسل Z، بیش از هر زمان دیگری به‌جای خریدهای زیاد و فصلی، به سمت لباس‌های بادوام، ساده و باکیفیت می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش‌های تازه از ژورنال‌های معتبر صنعت مد نشان می‌دهد که نسل Z و مصرف‌کنندگان جوان، بیش از هر زمان دیگری به‌جای خریدهای زیاد و فصلی، به سمت لباس‌های بادوام، ساده و باکیفیت می‌روند. افزایش حساسیت نسبت به محیط‌زیست، قیمت‌های بالای تولید و تغییر در ارزش‌های سبک زندگی باعث شده «مینیمالیسم پایدار» به جریان اصلی مد جهانی تبدیل شود. 

تحلیل‌های منتشرشده در نشریات تخصصی مانند Vogue Business و Business of Fashion نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان جوان در سال ۲۰۲۵ بیش از هر دوره‌ای به کیفیت و ماندگاری لباس توجه دارند.

دغدغه‌های زیست‌محیطی، افزایش قیمت مواد اولیه و خستگی از روندهای سریع مد باعث شده لباس‌های مینیمال، با رنگ‌های خنثی و طراحی‌های ساده محبوبیت بیشتری پیدا کنند. بسیاری از برندهای مطرح نیز با کاهش تعداد کالکشن‌ها و استفاده از پارچه‌های طبیعی، خود را با این تغییر ارزش‌ها هماهنگ کرده‌اند.

کارشناسان معتقدند این روند تنها یک موج گذرا نیست و می‌تواند ساختار صنعت مد را در سال‌های آینده تغییر دهد.

منبع: همشهری آنلاین

فعلا اروپا و امریکا دارن از همه چی میزنن برای جنگ اوکراین . دستشون باز شه بلدن چیکار کنن
مهارتی که اگر داشتیم، این‌همه اضطراب و گرفتاری نمی‌کشیدیم