نماینده فائو در ایران با تأکید بر اینکه کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین اقدامات برای احیای دریاچه ارومیه است، گفت: «استفاده از فناوری‌های نوین شاه کلید رسیدن به این هدف است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماینده فائو روز چهارشنبه در آیین افتتاحیه همایش هیدرولوژی ایران با محوریت دریاچه ارومیه با تأکید بر اینکه کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین اقدامات برای احیای دریاچه ارومیه است، گفت: استفاده از فناوری‌های نوین شاه کلید رسیدن به این هدف است.

فرخ تایروف  افزود: کشاورزی به آب نیاز دارد اما میزان مصرف آن بستگی مستقیم به فناوری‌های مورد استفاده در این بخش دارد.

وی ادامه داد: در ایران طی ۶ سال اخیر بارش‌ها کاهش و دما افزایش یافته که همین موضوع مصرف آب را بیشتر کرده است.

نماینده فائو در ایران با اشاره به تجربه مدیریت مصرف آب در حوضه دریاچه آرال، گفت: مشکل کمبود آب در آنجا شدیدتر بود که آماده‌ایم تجربیات مدیریت مصرف آب در آن منطقه را برای دریاچه ارومیه نیز در اختیار قرار دهیم.

وی تصریح کرد: فناوری‌هایی وجود دارند که می‌توانند مصرف آب در کشاورزی را کاهش دهند و خوشبختانه این فناوری‌ها در ایران نیز قابل دسترسی هستند.

تایروف گفت: سیستم های آبیاری قطره ای و فناوری های بهتر در برخی نقاط استفاده می‌شود که البته استفاده از این امر شرایطی دارد.

وی با بیان اینکه در زمین‌های کوچک کشاورزی استفاده از فناوری های جدید چالش بیشتری ایجاد می‌کند، افزود: فائو در این‌باره آماده حمایت از کشاورزان با زمین‌های کوچک است.

نماینده فائو گفت: استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند مصرف آب را تا ۴۰ درصد کاهش دهد که کمک بزرگی به ویژه به احیای دریاچه ارومیه است و ما آماده همکاری در این زمینه هستیم.

وی اعلام کرد: اقدامات لازم برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه در دستور کار قرار دارد و فردا در همایش ویژه‌ای این برنامه‌ها ارائه می‌شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
هزاران چاه عمیق مجاز و غیر مجاز در اطراف دریاچه ایجاد شد ، بدون هیچگونه نظارت و قانونی .باید اول به آنها رسیدگی شود.
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۲:۳۴ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
اگه دریای ارومیه زنده بشه بارندگی هم در تبریز و سایر شهر های اطراف دریای ارومیه خیلی بهتر خواهد شد
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۲:۳۳ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
فقط فقط یک راه حل دارد از خلیج فارس لوله کشی بشه مستقیم به دریاچه ارومیه ... تمام
