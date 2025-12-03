فرمانده رزمایش تاکتیکی رزمایش مشترک ضدتروریسم سهند ۲۰۲۵ گفت: تیم‌های عملیاتی ایران، بلاروس و ازبکستان عملیات تاکتیکی مقابله با ضدتروریسم را آغاز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  فرمانده رزمایش تاکتیکی رزمایش مشترک ضدتروریسم سهند ۲۰۲۵ گفت: تیم‌های عملیاتی ایران، بلاروس و ازبکستان عملیات تاکتیکی مقابله با ضدتروریسم را آغاز کردند.

سردار سرتیپ دوم پاسدار نوشاد آبداری، روز چهارشنبه در حاشیه آغاز این رزمایش تاکتیکی گفت: این رزمایش فرصتی برای تبادل تجربیات عملیاتی و ارتقای هماهنگی یگان‌های نیرو‌های شرکت کننده در این رزمایش است.

وی اظهار کرد: هدف ما در اجرای این رزمایش ایجاد بازدارندگی و امنیت پایدار در منطقه است.

فرمانده رزمایش تاکتیکی، رزمایش ضدتروریسم سهند ۲۰۲۵ گفت: امروز عملیات تاکتیکی به طور صامت برگزار و فردا رزمایش اصلی به صورت واقعی و با مهمات جنگی اجرا می‌شود.

سردار آبداری، با اشاره به سناریو و نحوه اجرای عملیات تاکتیکی این رزمایش ادامه داد: در گام اول این رزمایش تیم‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران دشمن را رصد، شناسایی و پایش و عملیات پهبادی انجام می‌دهد.

وی یادآور شد: سپس تیم احتیاط، پیگیری و تعقیب دشمن را انجام و امنیت جدا مرزی را برقرار می‌کند و بعد پایش هوایی توسط تیم‌های بالگرد و از بین بردن دشمن انجام می‌شود.
فرمانده رزمایش تاکتیکی، رزمایش ضدتروریسم سهند ۲۰۲۵ گفت: در گام دوم، تیم ایران با تیم بلاروس یک کار مشترک برای آزادسازی گروگان‌ها از دست دشمن انجام می‌دهند و آنان را دستگیر یا از بین می‌برند.

سردار آبداری، ادامه داد: در گام سوم سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با تیم ازبکستان کار مشترکی برای پاکسازی منطقه و ایجاد امنیت پایدار انجام می‌دهد.

وی با تاکید بر آمادگی همه جانبه یگان‌ها برای مقابله با تهدیدات نوظهور، اظهار کرد: نیرو‌های شرکت کننده در این رزمایش با روحیه جهادی و توان نظامی خود آماده اجرای ماموریت‌های محوله هستند.

خدا قوت بر جان بر کفان ایران سر بلند
