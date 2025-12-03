باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- صدیف بیک زاده مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی رنگ، رزین و پوششهای صنعتی اظهار داشت: با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای صادراتی کشور در حوزههای مختلف، نمایشگاههای متعددی ساماندهی میشوند. یکی از مهمترین این نمایشگاهها، نمایشگاه صنعت رنگ و رزین و پوششهای صنعتی است که ظرفیت بسیار خوبی برای ایجاد ارزش افزوده در صنایع پتروشیمی دارد. این صنعت نقش کلیدی در پشتیبانی از صنایع بعدی ایفا میکند.
وی ادامه داد: در این نمایشگاه، حدود ۳۰۰ شرکت مشارکت کردند که ۸۰ درصد آنها داخلی و ۲۰ درصد از ۱۴ کشور مهم جهان حضور دارند. فضای رقابتی که در این نمایشگاه ایجاد شده، به واحدهای تولیدی این امکان را میدهد که از آخرین تکنولوژیها و دانش روز آگاهی پیدا کنند و با تبادل دانش، کیفیت خود را افزایش دهند.
او بیان کرد: محصولات ما از لحاظ کیفیت و قیمت رقابتی هستند و در صورت حمایت از این صنعت، ظرفیت و پتانسیل صادراتی بسیار مناسبی داریم. این نمایشگاه بهعنوان یک بستر مهم، میتواند تقاضای داخلی و خارجی را برای واحدهای مشارکتکننده خلق کند.
بیک زاده توضیح داد: صنعت نمایشگاهی میتواند به هر صنفی، بهویژه صنعت رنگ و رزین، کمک کند. نمایشگاهها دیگر صرفاً محل عرضه کالا و خدمات نیستند، بلکه محلی برای تبادل دانش و بهروز کردن اطلاعات تولیدکنندگان هستند. وجود چنین بسترهایی به واحدهای تولیدی کمک میکند تا خود را با بنگاههای دیگر مقایسه کنند و مشتریهای خود را پیدا کنند.
وی افزود: اگر به دنبال پاسخ برای مسائل حوزه رنگ و پوششهای صنعتی هستید، بهترین پاسخها بهصورت تکنیکی در این نمایشگاهها قابل دسترسی است. سیاستگذاران، قانونگذاران و حتی دانشجویان میتوانند از این بستر بهرهبرداری کنند و ایدههای مفیدی برای ارتقا وضعیت صنعتی کشور در این حوزه دریافت کنند.
در ادامه این برنامه صالح سپاسدار رئیس ستاد برگزارکننده نمایشگاه رنگ، رزین، پوششهای صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری اظهار داشت: امسال، بیست و پنجمین دوره این نمایشگاه برگزار خواهد شد. این به معنای یک ربع قرن تجربه و تعهد برای مشارکتکنندگان است.
وی ادامه داد:هدف اصلی این نمایشگاه ایجاد فضایی برای معرفی دستاوردها و محصولات: تولیدکنندگان و صنعتگران میتوانند محصولات خود را در معرض عموم قرار دهند.
او بیان کرد: این نمایشگاه فرصتی برای تعامل و تقابل بین دستاندرکاران این صنعت فراهم کرده است.
وی افزود: یکی از تغییرات قابل توجه در این نمایشگاه، تمرکز بیشتر بر انتقال دانش است. کارگاهها به صورت رویدادهای همزمان با نمایشگاه برگزار میشوند. در این راستا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر همکاری ویژهای برای برگزاری رویدادها و کنفرانسها دارد تا انتقال علم به نحو احسن انجام شود.
وی ادامه داد:میزان مشارکت خارجی در این دوره از نمایشگاه رشد خوبی داشته است. در حال حاضر، حدود ۲۵ درصد از کل تعداد مشارکتکنندگان از کشورهای خارجی هستند. به طور تقریبی، این آمار نسبت به سال گذشته سه تا چهار درصد رشد داشته است.
وی افزود:از جمله کشورهایی که در این نمایشگاه حضور دارند میتوان به موارد زیر اشاره کرد: چین، امارات، ترکیه، ایتالیا،آلمان و کشورهای حوزه CIS و قطر که در مجموع، ۲۱ کشور به عنوان مشارکتکننده در نمایشگاه حضور دارند. تعداد کل شرکتهای داخلی حدود ۲۴۰ و تعداد شرکتهای خارجی ۶۰ مورد است.