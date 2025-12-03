باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یوهانس وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، اعلام کرد که کشورش از طریق مکانیسم «لیست اولویتهای اوکراین» ۲۰۰ میلیون دلار تجهیزات نظامی دیگر به اوکراین ارائه خواهد داد.
بیانیه وادفول که روز چهارشنبه پیش از عزیمت او به بروکسل برای شرکت در نشست وزرای امور خارجه ناتو منتشر شد.
در همین حال، اسپن بارت آیده، وزیر امور خارجه نروژ، از طریق ابتکار ناتو برای تأمین سلاحهای خریداری شده از آمریکا برای کییف، متعهد به پرداخت ۵۰۰ میلیون یورو (۵۸۲.۱۵ میلیون دلار) برای خرید سلاح برای اوکراین شد.
دیروز، فایننشال تایمز گزارش داد که بانک مرکزی اروپا کمک مالی ۱۴۰ میلیارد یورویی به اوکراین را رد کرد و «ضربه دیگری به طرح اتحادیه اروپا برای ارائه وامهای جبرانی با پشتوانه داراییهای مسدود شده روسیه وارد کرد.»
با این حال نشریه پولیتیکو اروپا گزارش داد که کمیسیون اروپا امروز قصد دارد «مبانی قانونی برای توقیف داراییهای مسدود شده روسیه به نفع اوکراین فراهم کند».
این وبسایت اعلام کرد که کمیسیون اروپا قصد دارد به ماده ۱۲۲ پیمان اتحادیه اروپا استناد کند که به دولتها حق میدهد «با روحیه همبستگی بین کشورهای عضو در مورد اقدامات متناسب با وضعیت اقتصادی» تصمیمگیری کنند.
منبع: المیادین