آلمان و نروژ اعلام کردند برای کمک به ذخائر تسلیحاتی اوکراین جمعا ۷۰۰ میلیون یورو به کی‌یف اهدا خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یوهانس وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، اعلام کرد که کشورش از طریق مکانیسم «لیست اولویت‌های اوکراین» ۲۰۰ میلیون دلار تجهیزات نظامی دیگر به اوکراین ارائه خواهد داد.

بیانیه وادفول که روز چهارشنبه پیش از عزیمت او به بروکسل برای شرکت در نشست وزرای امور خارجه ناتو منتشر شد.

در همین حال، اسپن بارت آیده، وزیر امور خارجه نروژ، از طریق ابتکار ناتو برای تأمین سلاح‌های خریداری شده از آمریکا برای کی‌یف، متعهد به پرداخت ۵۰۰ میلیون یورو (۵۸۲.۱۵ میلیون دلار) برای خرید سلاح برای اوکراین شد.

دیروز، فایننشال تایمز گزارش داد که بانک مرکزی اروپا کمک مالی ۱۴۰ میلیارد یورویی به اوکراین را رد کرد و «ضربه دیگری به طرح اتحادیه اروپا برای ارائه وام‌های جبرانی با پشتوانه دارایی‌های مسدود شده روسیه وارد کرد.»

با این حال نشریه پولیتیکو اروپا گزارش داد که کمیسیون اروپا امروز قصد دارد «مبانی قانونی برای توقیف دارایی‌های مسدود شده روسیه به نفع اوکراین فراهم کند».

این وب‌سایت اعلام کرد که کمیسیون اروپا قصد دارد به ماده ۱۲۲ پیمان اتحادیه اروپا استناد کند که به دولت‌ها حق می‌دهد «با روحیه همبستگی بین کشور‌های عضو در مورد اقدامات متناسب با وضعیت اقتصادی» تصمیم‌گیری کنند.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ اوکراین ، تسلیحات جنگی
خبرهای مرتبط
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
طرح جنجالی اروپا برای مصادره دارایی‌های مسدودشده روسیه
پوتین: اگر اروپا خواستار جنگ باشد روسیه آماده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای شهردار صهیونیست: «ایرانی‌ها به بت‌یام رسیده‌اند»
نسل‌کشی تمام‌عیار؛ صلح بدون عدالت محال است
نقش ایران و ارمنستان در معماری انرژی برق منطقه
دمشق: جولان سرزمینی سوری است
اعتراف کلینتون: اسرائیل بدترین تصویر جهانی را دارد
افزایش شانس السودانی برای دور دوم نخست‌وزیری
عذرخواهی احتمالی رئیس‌جمهور کره جنوبی از پیونگ‌یانگ
واکنش روسیه به تهدید ناتو برای حمله‌ی پیش‌دستانه
طرح جنجالی اروپا برای مصادره دارایی‌های مسدودشده روسیه
تلاش عربستان و مصر برای جلوگیری از جنگ‌افروزی اسرائیل
آخرین اخبار
تلاش عربستان و مصر برای جلوگیری از جنگ‌افروزی اسرائیل
واکنش روسیه به تهدید ناتو برای حمله‌ی پیش‌دستانه
طرح جنجالی اروپا برای مصادره دارایی‌های مسدودشده روسیه
عذرخواهی احتمالی رئیس‌جمهور کره جنوبی از پیونگ‌یانگ
اعتراف کلینتون: اسرائیل بدترین تصویر جهانی را دارد
ادعای شهردار صهیونیست: «ایرانی‌ها به بت‌یام رسیده‌اند»
افزایش شانس السودانی برای دور دوم نخست‌وزیری
نقش ایران و ارمنستان در معماری انرژی برق منطقه
نسل‌کشی تمام‌عیار؛ صلح بدون عدالت محال است
دمشق: جولان سرزمینی سوری است
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
دیدار پوتین با ویتکاف در کرملین آغاز شد
تیراندازی به خودروی نامزد ریاست جمهوری پرو
وزیر خارجه سوریه با فرستاده آمریکا دیدار کرد
پوتین: اگر اروپا خواستار جنگ باشد روسیه آماده است
روته: هنوز در مورد عضویت اوکراین در ناتو اجماعی وجود ندارد
نتانیاهو: توافق با سوریه امکان‌پذیر است
قطر آماده میانجیگری در بحران آمریکا و ونزوئلاست
فدریکا موگرینی بازداشت شد
دیدار نماینده روس با فرستاده ویژه آمریکا در مسکو پیش از مذاکرات با پوتین
هشدار ترکیه به اوکراین: امنیت اقتصادی ما را تهدید می‌کنید
ایتالیا در آستانه تمدید مجوز ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین است
هشدار ترامپ به نظامیان آمریکایی درباره نافرمانی
شمار قربانیان سیل در اندونزی به ۶۳۱ نفر رسید
قطر و مصر بر لزوم تحکیم آتش‌بس در غزه و اجرای طرح صلح آمریکا تأکید کردند
دوجاریک: نمی‌توان همه افغان‌ها را مسئول حمله واشنگتن دانست
کمین مسلحانه در پاکستان منجر به کشته شدن یک مدیر دولتی و سه تن دیگر شد