باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر جواد باقری در سفر به شهرکرد و در آیین اختتامیه بیستونهمین جشنواره کشوری قرآن و عترت گفت: سیامین دوره این جشنواره به عنوان بزرگترین رویداد قرآنی محیط های علمی کشور با استفاده از تجارب ۲۹ دوره قبل و صاحب نظران و فعالان قرآنی با آیین نامه جدید برگزار می شود.
وی افزود: تنوع، جامعیت پذیری و تیمی نگری از مهمترین ویژگی های در نظر گرفته شده در آیین نامه سیامین جشنواره قرآن و عترت خانواده نظام سلامت است.
رییس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت گفت: فرایند اجرایی این جشنواره در ۱۱ بخش و ۶۹ رشته از هفته اینده آغاز میشود.
وی یادآور شد: در دوره قبل برگزاری این جشنواره، بیش از ۱۰۰ هزار نفر رشته ثبت نام کردند که نمونهای از جامعه اماری نظام سلامت در سه حوزه استاد، کارمند دانشجو در عرصه قران و عترت است.
دکتر علیضامن صالحیفرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد هم گفت: امروزه در تعریف جامعه سلامت بُعد معنوی دیده شده است، اما متأسفانه شاهد نبود یا کمبود برنامههای راهبردی در رابطه با این موضوع هستیم. امید است با برنامهریزیهای انجام شده در آینده بُعد معنوی که شامل نماز، قرآن، امر بهمعروف و نهی از منکر و... است را تقویت کنیم.
صالحیفرد بیان کرد: قرآن بهترین کتاب هدایت و تعالی انسان است که در همه عرصهها باید از آن استفاده شود، زیرا باید در تمام محافل به آن ارزش داده شود. باید در دانشگاهها بهگونهای برنامهریزی شود تا انس با قرآن از کلاسهای درس شروع شود و تلاش بر این است تا بتوانیم راهکارهایی را برای بُعد تعالی سلامت معنوی دانشگاه پیدا کنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر از دانشجویان، اساتید و کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی در جشنواره عترت و قرآن شرکت کردند که حدود ۷۰۰ نفر در ۶ بخش آوایی، فناوری هنری و ادبی بودند و ۸۴ نفر برگزیده هستند که ۱۲ نفر از آنان رتبه اول کشوری کسب کردند.
رئیس دانشگاه علومپزشکی شهرکرد ادامه داد: یکی از اتفاقات خوش این است که آمار دانشجویان و اساتید شرکتکننده در جشنواره قرآن و عترت نسبت به سال گذشته رشد بیشتری داشته است و به تمامی عزیزانی که در این جشنواره شرکت کردند و مقامی کسب کردند تبریک عرض میکنم و به خود میبالم که چنین دانشجویانی و اساتیدی در دانشگاه علومپزشکی شهرکرد مشغول به تحصیل و کار هستند.
وی گفت: همه فرزندان ما اعتقاد قلبی به قرآن دارند و با آن آرامش میگیرند، اما مشکل از جایی شروع میشود که برای خیلی از افراد بستر فضای انس با قرآن محیا نیست و وظیفهما بهعنوان مسئول فراهم کردن این شرایط است تا تمامی فرزندان از این بستر استقبال کنند و با قرآن انس بگیرند.