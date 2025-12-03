نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حداکثر ۱۴ سکه را در مهریه، سقف اجرای محکومیت‌هایی نظیر حبس تعیین کردند و بیش از آن مشمول حبس و سایر محکومیت‌ها نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه علنی امروز چهارشنبه (۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستور کار قرار گرفت و ماده (۱) با (۱۷۷) رای موافق، (۴۳) رای مخالف و (۸) رای ممتنع از ۲۳۴ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

در ماده (۱) پیشنهاد علی آذری نماینده قوچان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که به تصویب نمایندگان رسید و براساس این پیشنهاد هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای معافیت‌های محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد، درخصوص مازاد، فقط براساس ملائت زوج (توانمندی مالی) قابل پرداخت است.

بر اساس سایر بخش‌های ماده (۱) که به تصویب رسید، چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳ خردادماه ۱۳۹۴ الحاق می‌شود:

تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی» است.

تبصره ۴- در مواردی که محکومٌ‌علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود.

تبصره۵- اجرای نظارت سامانه‌های الکترونیکی درخصوص ردِّ مال در محکومیت‌های کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۹۲ است.

تبصره۶- آیین‌نامه اجرائی این ماده و تبصره‌های ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

منبع: ایرنا 

برچسب ها: مهریه ، مجلس شورای اسلامی
خبرهای مرتبط
نشست خبری محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
محمد سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
تلاش می‌کنیم تا پایان سال مسئله تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را به نتیجه برسانیم
صحن علنی مجلس شورای اسلامی / ۱۱ آذر ۱۴۰۴
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
با این وضع تورم و هزینه ها و حقوق، ۵ سکه هم زیاده.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
قطعا خانم ها نمایندگان ۴ درصدی و مصوبه مزخرف آن را قبول نخواهند کرد و خارج از عرف اول مهریه را خواهند گرفت بعد بله می گویند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
مگه مجبورید خوب ازدواج نکنید تا مهریه هم ندید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
14 سکه میشه مبلغ ۱۶۸۰ میلیون تومن کی میتونه بده؟ پس اصلاح قانون به چه دردی خورد؟ هیچ
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۹ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
از ۱۴ سکه به بالا فقط توقیف اموال مجازه ( البته اگه ثابت بشه اموالش رو مخفی کرده به جرم کلاهبرداری باید بره زندان )
۲
۰
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
وکیل پایه یک دادگستری
۱۲:۳۹ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
به عنوان وکیل پایه یک دادگستری استان البرز عرض کنم که مهریه قبول نکنید حتی یک سکه بهار آزادی
۱
۰
پاسخ دادن
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۲ آذر
ولایت فقیه؛ از نراقی و صاحب‌جواهر تا بازآفرینی حکومتی آن در اندیشه امام خمینی
طحان نظیف: ۸۵۰ اثر علمی در همایش آزادی‌های مشروع به دبیرخانه رسید
حقوق هیچ قشری نباید نادیده گرفته شود
مجلس با کاهش سقف مجازات کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه موافقت کرد
آخرین اخبار
مجلس با کاهش سقف مجازات کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه موافقت کرد
حقوق هیچ قشری نباید نادیده گرفته شود
طحان نظیف: ۸۵۰ اثر علمی در همایش آزادی‌های مشروع به دبیرخانه رسید
ولایت فقیه؛ از نراقی و صاحب‌جواهر تا بازآفرینی حکومتی آن در اندیشه امام خمینی
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۲ آذر
وزیر کشور: دستگاه‌های دولتی باید در صرفه‌جویی پیشگام باشند
عراقچی: صیانت از انسجام ملی لازمه موفقیت کشور در مواجهه با شرارت‌های دشمنان است
نامه مشترک ایران، روسیه و چین درباره قطعنامه ۲۲۳۱ و پایان بررسی موضوع ایران در شورای امنیت
قالیباف: دولت عزم خود را برای تغییر شیوه کالابرگ جزم کرده است
جایگاه زن در تراز انقلاب اسلامی، امتداد خط فاطمی است
دیدار و گفت‌وگوی سفیر کشورمان با وزیر دربار کویت
تأکید رئیس‌جمهور عراق بر تقویت روابط با ایران
سرلشکر موسوی: دانش قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) به بخش‌های مختلف منتقل شود
پزشکیان: با تکیه بر اراده و پشتکار افراد دارای معلولیت و همه مردم ایران ایستاده‌ایم
رئیس کل سازمان نظام پزشکی از سوی رئیس‌جمهور منصوب شد
مهاجرانی: درخصوص بنزین قرار نبود مردم را شگفت‌زده کنیم/۵ اقدام عملی دولت درمورد انرژی
بحث رفع فیلترینگ تلگرام دنبال می‌شود/ مهمترین چالش کشور مسائل اقتصادی است
عملکرد صنعت بیمه آسیب‌شناسی شود/ لزوم بازنگری در قوانین بیمه