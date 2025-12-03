رئیس اداره حفاظت محیط زیست بیجار از وقوع حادثه واژگونی یک تانکر حامل ۲۵ هزار لیتر مازوت در محور قروه–بیجار، محدوده روستای خسروآباد خبر داد و گفت این رویداد موجب آلودگی بخشی از زمین‌های کشاورزی و باغ‌های منطقه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان-  حبیب اله رجب زاده گفت: یک تانکر حامل محموله ۲۵ هزار لیتری مازوت در محور قروه–بیجار و در محدوده روستای خسروآباد شهرستان بیجار واژگون شد که بلافاصله پس از وقوع حادثه، عوامل حفاظت محیط زیست به همراه دستگاه‌های امدادی و خدماتی در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای مهار و پاکسازی مازوت و جلوگیری از گسترش آلودگی انجام شد.

وی تأکید کرد: با هماهنگی نهاد‌های مسئول، بخشی از اراضی آلوده شناسایی و عملیات جمع‌آوری و دفع مواد نفتی آغاز شده است. وی از مالکان زمین‌ها و باغ‌های اطراف خواست تا از مصرف محصولات و آب منطقه تا پایان مراحل پایش و پاکسازی خودداری کنند.

او در پایان خاطرنشان کرد: این حادثه در نهم آذر ماه رخ داد و بررسی‌های کارشناسی برای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی حادثه و اقدامات جبرانی در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیجار قرار گرفته است.

برچسب ها: کردستان ، واژگونی تانکر ، محیط زیست‌
