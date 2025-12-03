باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سامسونگ از گلکسی Z TriFold جدید خود رونمایی کرد که دارای یک صفحه نمایش انعطاف‌پذیر است که می‌تواند به سه لایه تا شود.

صفحه نمایش انعطاف‌پذیر اصلی آن یک صفحه نمایش ۱۰ اینچی تاشو سه لایه Dynamic LTPO AMOLED ۲X با وضوح ۱۵۸۴ در ۲۱۶۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۱۶۰۰ نیت است. صفحه نمایش خارجی آن یک صفحه نمایش ۶.۵ اینچی Dynamic LTPO AMOLED ۲X با وضوح ۱۰۸۰ در ۲۵۲۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۲۶۰۰ نیت است.

صفحه نمایش انعطاف‌پذیر اصلی آن یک صفحه نمایش تاشو سه لایه Dynamic LTPO AMOLED ۲X با وضوح ۱۰۸۰ در ۲۵۲۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۲۶۰۰ نیت است. این دستگاه با سیستم عامل «اندروید ۱۶» با رابط کاربری One UI ۸، پردازنده کوالکام اسنپدراگون ۸ الیت توسعه‌یافته با فناوری ۳ نانومتری، پردازنده گرافیکی آدرنو ۸۳۰، ۱۶ گیگابایت حافظه دسترسی تصادفی و حافظه داخلی با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و ۱ ترابایت اجرا می‌شود.

دوربین اصلی آن سه لنز با وضوح (۲۰۰+۱۲+۱۰) مگاپیکسل بود که قادر به ضبط ویدیو‌های ۸ K بود و دوربین جلوی آن با وضوح ۱۰ مگاپیکسل، قادر به ضبط ویدیو‌های ۴ K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه بود.

این گوشی دارای دو اسلات سیم کارت، فناوری eSIM، پورت USB Type-C، NFC، اسکنر اثر انگشت و باتری ۵۶۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که از شارژ سریع ۴۵ واتی و شارژ سریع بی‌سیم ۱۵ واتی پشتیبانی می‌کند.

منبع: gsmarena