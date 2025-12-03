سامسونگ از یک گوشی جدید با صفحه نمایش غول‌پیکر تاشو سه لایه رونمایی کرد!

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سامسونگ از گلکسی Z TriFold جدید خود رونمایی کرد که دارای یک صفحه نمایش انعطاف‌پذیر است که می‌تواند به سه لایه تا شود.

صفحه نمایش انعطاف‌پذیر اصلی آن یک صفحه نمایش ۱۰ اینچی تاشو سه لایه Dynamic LTPO AMOLED ۲X با وضوح ۱۵۸۴ در ۲۱۶۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۱۶۰۰ نیت است. صفحه نمایش خارجی آن یک صفحه نمایش ۶.۵ اینچی Dynamic LTPO AMOLED ۲X با وضوح ۱۰۸۰ در ۲۵۲۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۲۶۰۰ نیت است.

صفحه نمایش انعطاف‌پذیر اصلی آن یک صفحه نمایش تاشو سه لایه Dynamic LTPO AMOLED ۲X با وضوح ۱۰۸۰ در ۲۵۲۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۲۶۰۰ نیت است. این دستگاه با سیستم عامل «اندروید ۱۶» با رابط کاربری One UI ۸، پردازنده کوالکام اسنپدراگون ۸ الیت توسعه‌یافته با فناوری ۳ نانومتری، پردازنده گرافیکی آدرنو ۸۳۰، ۱۶ گیگابایت حافظه دسترسی تصادفی و حافظه داخلی با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و ۱ ترابایت اجرا می‌شود.

دوربین اصلی آن سه لنز با وضوح (۲۰۰+۱۲+۱۰) مگاپیکسل بود که قادر به ضبط ویدیو‌های ۸ K بود و دوربین جلوی آن با وضوح ۱۰ مگاپیکسل، قادر به ضبط ویدیو‌های ۴ K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه بود.

این گوشی دارای دو اسلات سیم کارت، فناوری eSIM، پورت USB Type-C، NFC، اسکنر اثر انگشت و باتری ۵۶۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که از شارژ سریع ۴۵ واتی و شارژ سریع بی‌سیم ۱۵ واتی پشتیبانی می‌کند.

منبع: gsmarena

برچسب ها: سامسونگ ، گلکسی ، شرکت سامسونگ ، گوشی جدید
خبرهای مرتبط
گلکسی F سامسونگ برای رقابت با بهترین ها می آید + عکس
سامسونگ از گوشی رقیب جدید خود رونمایی کرد
طرحی جدید برای گوشی سامسونگ؛
گلکسی اس ۵ چه ویژگی هایی خواهد داشت؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برنامه امتحانات نهایی دی‌ماه دانش‌آموزان اعلام شد
آموزش معلمان باید با زبان نسل جدید هماهنگ شود
ایران با شتاب بی‌سابقه وارد دوره سالمندی می‌شود
آنتی‌بیوتیک و دارو‌های گیاهی درمان آنفلوآنزا نیستند
«ماه سرد» به آسمان می‌آید
آغاز مرحله اول فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها
کارنامه آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی ۱۴۰۴ منتشر شد
کمبود فیزیوتراپ در کشور/ ۴۰ درصد از دانش آموزان چاق هستند
رشد ۳۱ درصدی طرح‌های منتخب جشنواره جوان خوارزمی
آخرین اخبار
رشد ۳۱ درصدی طرح‌های منتخب جشنواره جوان خوارزمی
کمبود فیزیوتراپ در کشور/ ۴۰ درصد از دانش آموزان چاق هستند
کارنامه آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی ۱۴۰۴ منتشر شد
آغاز مرحله اول فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها
آنتی‌بیوتیک و دارو‌های گیاهی درمان آنفلوآنزا نیستند
«ماه سرد» به آسمان می‌آید
برنامه امتحانات نهایی دی‌ماه دانش‌آموزان اعلام شد
ایران با شتاب بی‌سابقه وارد دوره سالمندی می‌شود
آموزش معلمان باید با زبان نسل جدید هماهنگ شود
تصمیم‌گیری درباره آلودگی هوا بر اساس میانگین ۲۴ ساعته است
رصد پالس‌های مرموز از دنباله‌دار 3I/ATLAS با نزدیک شدن به زمین
کشف جهنم کیهانی مزین به سنگ‌های قیمتی با جو منحصر‌به‌فرد
کشف ارتباط بین ویتامین D و سلامت روان
اچ‌آی‌وی، بیماری قابل کنترل با درمان به‌موقع
سیمایی: ناگزیر به هم‌داستان شدن با نسل‌های دانشگاهی هستیم
راه‌اندازی اپراتور هوش مصنوعی در کشور تا پایان سال
آنفلوآنزا همچنان ویروس غالب پاییز و زمستان