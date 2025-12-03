فیلم سینمایی «شهر آسفالت» با گویندگی ۳۲ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «شهر آسفالت» در گونه درام و مهیج آمریکا در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه نمایش سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی کریم بیانی و صدابردار آن حسین حسنی فر است. شیلا آژیر، رضا آفتابی، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، آرزو امیربدری، ارسلان جولایی، شراره حضرتی، امیر حکیمی، آرزو روشناس، نفیسه زاجکانیها، لادن سلطان پناه، شایان شامبیاتی، ابوالفضل شاه بهرامی، مریم شاهرودی، مینا شجاع، داود شعبانی نصر، پریا شفیعیان، خسرو شمشیرگران، خشایار شمشیرگران، محمد صادقیان، فاطمه صبا، بهروز علی محمدی، کوروش فهیمی، پویا فهیمی، نسرین کوچک خانی، کسری کیانی، غلامرضا مهرزادیان، علی همت مومیوند، علیرضا ناصحی، حسین نورعلی و کریم بیانی صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

این فیلم درباره آلی کراس است که به‌تازگی به عنوان پیراپزشک شروع به کار کرده است و تجربه‌ی دیدن بیماران بدحال را نداشته است. او با مردی میانسال به نام جین همکار می‌شود که زیر و بَم این کار را دیده است. آن دو به سراغ بیماران بدحال مختلف می‌روند، تا این که جین ترجیح می‌دهد به یک نوزاد که دچار بیماری ایدز شده رسیدگی نکند تا بمیرد که این مسئله باعث اخراج او از کار می‌شود. جین چند وقت بعد، خود را می‌کشد. آلی نیز می‌خواهد این کار را بکند که در نهایت پشیمان می‌شود.

واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روند‌های ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده‌سازی از شبکه نمایش، برای مخاطبان پخش شود.

