مدیرعامل شرکت آبفای استان اردبیل گفت: با تکمیل پروژه تصفیه خانه بایندرو به 62 روستای اصلاندوز آبرسانی انجام می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود خیرجو امروز در بازدید از پروژه تصفیه‌خانه بایندرود اصلاندوز، از پیشرفت ۶۵ درصدی این طرح بزرگ خبر داد و گفت: مرحله اول این پروژه به زودی با تأمین ۳۰ لیتر در ثانیه آب بهداشتی وارد مدار می‌شود.

او افزود: احداث تصفیه‌خانه آب بایندرود و شبکه آب‌رسانی به ۶۲ روستای شهرستان اصلاندوز، با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان در حال اجراست و اکنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. این پروژه بخش مهمی از روستاهای شمال استان را تحت پوشش قرار خواهد داد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان اردبیل با اشاره به برنامه زمان‌بندی شده برای بهره‌برداری گفت: با تکمیل فاز دوم نیز تلاش می‌شود تا در مجموع، ۶۰ لیتر در ثانیه آب سالم و بهداشتی به شبکه آب شهرستان اصلاندوز و روستاهای تابعه تزریق شود.

خیرجو افزود: چاه عمیق روستای گوشاد کندی بیله سوار نیز با دبی ۲۰ لیتر در ثانیه با آبرسانی به ۱۸ روستای شهرستان بیله سوار نیز بزودی به بهره برداری خواهد رسید.

منبع:شرکت آبفا