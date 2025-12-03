شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از قطع درختان بوستان و نصب دکل در منطقه صد دستگاه شهرستان مسجد سلیمان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دنیای امروز فضای سبز نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی انسان ها دارد و  با افزایش روزافزون جمعیت و توسعه شهرنشینی، اهمیت این فضاها بیشتر از قبل احساس می‌شود. ایجاد فضای سبز در شهرها علاوه بر زیبایی بسیاری که به شهرها می بخشد؛ موجب شور و نشاط اجتماعی و بهبود سلامتی افراد جامعه می شود. بطوریکه کمبود آنها می توانند اختلالات جدی در حیات شهرها به وجود می آورد.
این روزها اهالی منطقه صد دستگاه در شهرستان مسجد سلیمان استان خوزستان از قلع و فمع بوستان ابراز نارضایتی کردند و از مسئولان درخواست رسیدگی کردند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری به تشریح این ماجرا پرداخت و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

متن پیام شهروندخبرنگار
با درود فراوان درمنطقه صد دستگاه در شهرستان مسجد سلیمان استان خوزستان ‌شهرداری جنب میراث فرهنگی از 25 سال پیش توسط اهالی 70 اصله نهال کاشته شد وتوسط مردم آبیاری ونگهداری شد و در نهایت به فضای سبز اضافه شد. این فضای سبز توسط شهرداری جهت نصب دکل مخابراتی به پیمانکار واگذار شد. اما  به تازگی درختان پارک قطع .وتخریب آن نمودند که اهالی مانع ادامه کار آنها شدند. نصب دکل چسبیده به وسایل اسباب بازی کودکان وآلاچیق های اَستراحت مردم ودر مجاورت دبستان ومهد کودک می باشد که علاوه بر خطرات جسمی برای کودکان وخطرات َسقوط براثر عوامل مختلف وجود اشعه برای مردم به ویژه کودکان مزید بر آن استخواهان پیگیری این موضوع هستیم. لطفا پیگیری کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - خوزستان

