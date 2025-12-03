باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد روز چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه دادستانهای جدید و پیشین مرکز آذربایجان شرقی در تبریز تاکید کرد: دادستان باید مردم دار باشد، پاشنه کفشش را بکشد، به دورترین نقاط استان برود و بین مردم حضور داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه دادستانها و قضات ما باید انقلابی و جهادی باشند و انقلابی عمل کنند، افزود: باید تبیین کنیم شاخصهای دادستان و قاضی انقلابی چیست؛ البته دادستان باید فسادستیز باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد با بیان اینکه امروزه حقوق عامه و آزادیهای مشروع در نظام جمهوری اسلامی در سطح بسیار بالایی مراعات میشود، توضیح داد: امروز کسی بدون دلیل حتی احضار هم نمیشود.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه امروزه در کشور ما هیچ کس به خاطر ارتکاب جرمی از سوی یکی از اعضای خانواده اش مورد مزاحمت قرار نمیگیرد، این سوال را مطرح کرد که کدام نظام سیاسی در جهان فردی را که عضوی از اعضای خانواده وی جرایم امنیتی دارد، تحمل میکند، نظام جمهوری اسلامی امروز به این اندازه از تحمل، توان و ظرفیت دست یافته است.
وی همچنین خواستار جدیت دادستان در نظارت بر اعمال قانون توسط مدیران دستگاهها و مطالبه این مهم از مدیران در عین تعامل بین ۲ قوه شد و گفت: باید در مقام دادستان و قاضی مواظب باشیم که اگر جایی در ارتباط با پرونده مدیری قلممان لغزید و ملاحظه کاری کردیم، این ظلم و ناعدالتی است و مردم از آن ناراحت میشوند و اعتقادشان به ما کم میشود.
موحدی آزاد افزود: اگر پروندهای برای مدیری تشکیل شد و دلایل کافی در دست بود، باید بدون اغماض و مثل همه مردم با او برخورد شود؛ قانون باید در مورد همه مردم دقیق، اجرا و اعمال شود.
وی به دادستان جدید مرکز آذربایجان شرقی توصیه کرد از نیروهای صالح، جوان و باسواد در راستای کادرسازی در تشکیلات قضایی، استفاده کند و از تلاشهای قضات قدردانی شود.
دادستان کل کشور تاکید کرد: همکاری با قوه مجریه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده و انسجام و همبستگی تقویت شده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه باید حفظ و صیانت شود.
وی با اشاره به اینکه بخشی از مردم در مضیقه اقتصادی هستند، اضافه کرد: برای حل این مشکل باید به دولت کمک کنیم و اجازه ندهیم واحدهای تولیدی تعطیل شوند و این از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
موحدی آزاد بیان کرد: ما در کنار دولت هستیم؛ آقای رییس جمهور صادقانه میکوشد و دعوت به کمک میکند و ما نیز کمک میکنیم؛ باید هم افزایی کنیم تا مشکلات مردم حل شود.
وی با اشاره به اینکه در مدت سپری شده از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز همه برنامهها و امور در کشور به رغم توطئه چینی دشمنان بر طبق روال رایج پیش رفته است، گفت: برگزاری انتخابات در موعد مقرر نیز یکی از این امور است و پیش بینی میشود در انتخابات آتی در اردیبهشت ماه سال آینده صلاحیت بیش از ۶۰۰ هزار نفر در سطح کشور متقاضی بررسی شود.
منبع: ایرنا