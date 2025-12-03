باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آنا کوزنتسوا، متخصص غدد درون‌ریز، خاطرنشان می‌کند که دیابت می‌تواند منجر به عوارض جدی مانند قطع عضو اندام تحتانی و نارسایی کلیه شود وهمچنین خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی را افزایش می‌دهد.

او هشدار می‌دهد که سطح بالای قند خون مزمن مانند یک سم آهسته عمل می‌کند و به رگ‌های خونی و اعصاب در سراسر بدن آسیب می‌رساند. عواقب آن می‌تواند شدید باشد و خطر انفارکتوس میوکارد (حمله قلبی)، سکته مغزی، تصلب شرایین و فشار خون بالا را به طور خطرناکی افزایش دهد. علاوه بر این، نفروپاتی دیابتی می‌تواند ایجاد شود که به طور بالقوه منجر به نارسایی مزمن کلیه و نیاز به دیالیز می‌شود. همچنین می‌تواند باعث پای دیابتی شود که منجر به اختلال در جریان خون، زخم، عفونت و خطر قطع عضو می‌شود.

این پزشک تأکید می‌کند که رتینوپاتی دیابتی می‌تواند منجر به از دست دادن بینایی برگشت‌ناپذیر و در برخی موارد نابینایی شود.

به گفته او، این بیماری بر سیستم عصبی تأثیر منفی می‌گذارد و باعث نوروپاتی همراه با درد، بی‌حسی، مشکلات گوارشی و اختلال نعوظ در مردان می‌شود.

