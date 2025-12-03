فرمانده انتظامی استان از کشف ۱۹ کیلو و ۹۴۰ گرم شیشه در جاده سرچم – اردبیل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سردار جواد تقوی گفت: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ و پیشگیری از آسیب‌های بلای خانمانسور اعتیاد، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اردبیل موفق شدند در عملیاتی مقتدرانه ۱۹ کیلو و ۹۴۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه را در جاده سرچم-اردبیل کشف کنند.

او با اشاره به اینکه در رابطه با کشفیات به دست آمده ۳ سوداگر مرگ دستگیر و ۲ دستگاه سواری مورد استفاده آنان توقیف شد؛ افزود: سوداگران مرگ با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

منبع: مهر

برچسب ها: کشف مواد مخدر ، سوداگران مرگ ، قاچاقچیان مواد مخدر ، جاده سرچم اردبیل
