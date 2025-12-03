وزیر نیرو گفت: مصرف آب باید اصلاح شود و برای هفته آینده، بارش‌های خوبی برای ایران پیش‌بینی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عباس علی آبادی، وزیر نیرو، در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب گفت: بارش‌های اخیر به بهبود ذخایر آب کمک کرده و بارش‌های خوبی برای هفته آینده در پیش است همه تلاش ما این است که اقتصاد صنعت آب را اصلاح کنیم. برای جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش آب، باید محیط کسب‌وکار این صنعت را جذاب‌تر کنیم. 

علی آبادی گفت: وضعیت مصرف آب باید اصلاح شود و برای هفته آینده، بارش‌های خوبی برای ایران پیش‌بینی شده است؛ وزارت نیرو به روی هر کسی که ایده، طرح یا اقدام موثری در زمینه آب دارد، باز است و آماده دریافت نقطه نظرات کارشناسان و فعالان صنعت آب است. 

او به اهمیت توسعه بازچرخانی آب اشاره کرد و گفت: این موضوع باید گسترش یابد و تحت حمایت وزارت نیرو قرار گیرد. کسانی که در زمینه تولید و شیرین‌سازی آب می‌توانند کمک کنند، مورد حمایت این وزارتخانه خواهند بود ما روز‌های پرکاری را در بخش آب و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر سپری می‌کنیم و تمام ایران به یک کارگاه بزرگ توسعه تجدیدپذیر‌ها تبدیل شده است. 

