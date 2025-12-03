رئیس فراکسیون شاهد و ایثارگران مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات اوحدی برای خدمت به جامعه ایثارگری ارزشمند است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فتح الله حسینی، با اشاره به برگزاری نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مهندس اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: در این نشست و در راستای بحث تعامل بین بنیاد شهید و امور ایثارگران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیشتر نماینده‌های مجلس قدردان زحمات و تلاش‌های مهندس اوحدی و معاونان ایشان برای خدمت به جامعه ایثارگری بودند.

نماینده شهرستان‌های سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی افزود: مهندس اوحدی و معاونان بنیاد شهید و امور ایثارگران خدمات شایسته‌ای به خانواده شهدا ارائه دادند و این اقدامات ارزشمند است و از این بابت از آنها تقدیر و تشکر می‌کنیم.

وی با اشاره به اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران برای حل مشکلات خودروی جانبازان گفت: با همت و تلاش مهندس اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و با کمک مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی خوشبختانه یک بخش اساسی از مشکل خودرو جانبازان حل شده است، سال‌ها بود که جانبازان خودرو خود را تحویل نگرفته بودند، امیدواریم در سایر شهر‌ها نیز این مشکل حل شود.

حسینی ضمن تقدیر و تشکر از بنیاد شهید و امور ایثارگران برای حل مشکلات بیمه ایثارگران، بانک دی و بهبود وضعیت خدمات بهداشت و درمان به جامعه ایثارگری، گفت: تلاش‌های مهندس اوحدی و اشراف کاملی که به کارشان دارند برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی قابل قبول است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همین خاطر اعلام آمادگی برای کمک به بنیاد می‌کنند و در همین راستا بحث بودجه سال ۱۴۰۵ برای ما بسیار مهم است. 

رئیس فراکسیون شاهد و ایثارگران مجلس شورای اسلامی گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران در جنگ ۱۲ روزه عملکرد قابل قبولی داشت و در سراسر کشور با جامعه هدفی که خانواده عزیز شهدا بودند دیدار و سرکشی و کمک کردند و مشکلات را بررسی کردند.

 نماینده شهرستان‌های سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب در رابطه با موضوع تجمیع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران گفت: ما در مجلس شورای اسلامی منتظریم دولت لایحه را بیاورد و با توجه به تاکید و پیگیری مجلس شورای اسلامی و اعضای فراکسیون ایثارگران امیدواریم دولت هرچه سریعتر این موضوع را عملیاتی کند.

