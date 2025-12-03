باشگاه خبرنگاران جوان - سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت به رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی ابلاغ کرد: تمامی مؤسسات پزشکی وابسته، اعم از درمانی و آموزشی‌درمانی، تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل ۶۰ درصد از ظرفیت نوبت‌دهی خدمات سرپایی خود را به صورت اینترنتی ارائه دهند و اقدامات لازم برای فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندان در این زمینه انجام شود.

در راستای توسعه و تمرکز اطلاعات نوبت‌دهی اینترنتی در سطح ملی و افزایش رضایتمندی بیماران، دستورالعمل یکپارچه‌سازی فرآیند نوبت‌دهی الکترونیک خدمات سرپایی توسط معاون درمان وزارت بهداشت به رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغیه، موسسات پزشکی وابسته به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها که خدمات سرپایی ارائه می‌کنند شامل ویزیت، تصویربرداری، آزمایشگاه، توانبخشی و سایر خدمات باید حداقل ۶۰ درصد از ظرفیت نوبت‌دهی خود را به نوبت‌دهی اینترنتی اختصاص داده و از طریق میان‌افزار نوبت‌دهی وزارت بهداشت در آدرس nobat.behdasht.gov.ir ثبت و تبادل کنند.

همچنین، کلیه شرکت‌ها و سامانه‌های نوبت‌دهی طرف قرارداد دانشگاه‌ها موظف‌اند تا ابتدای دی‌ماه سال جاری نسبت به رفع مشکلات نرم‌افزاری، به‌روزرسانی سرویس‌ها و وب‌سرویس‌ها با آخرین استاندارد‌ها اقدام کرده و از صحت ارسال داده‌ها اطمینان حاصل کنند.

دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها باید از ابتدای دی‌ماه با استفاده از کلیپ، بنر در سطح شهر، زیرنویس شبکه‌های استانی و شبکه‌های مجازی، نسبت به اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برای آشنایی و آموزش شهروندان در استفاده از نوبت‌دهی اینترنتی اقدام کنند. همچنین آموزش کارکنان دخیل در فرآیند نوبت‌دهی نیز ضروری است.

بر اساس این ابلاغیه، عملکرد مراکز از طریق سنجه‌های اعتباربخشی و چک‌لیست‌های نظارتی ارزیابی خواهد شد و نتیجه اقدامات دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها باید به معاونت درمان وزارت بهداشت گزارش شود.

منبع: وزارت بهداشت