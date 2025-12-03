وزیر جنگ آمریکا ابراز تمایل کرد روسای جمهور روسیه، اوکراین و آمریکا را برای یک شام صلح میزبانی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، ابراز تمایل کرد که میزبان یک «شام صلح» با حضور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دونالد ترامپ، همتای آمریکایی او و ولادیمیر زلنسکی باشد.

این مطلب در مصاحبه‌ای که هگست با کیتی میلر، روزنامه‌نگار، انجام داد و روز سه‌شنبه منتشر شد، آمده است. وقتی روزنامه‌نگار از او پرسید که کدام سه نفر را برای شام دعوت می‌کند، هگزت پاسخ داد: «فعلا فکر می‌کنم رئیس‌جمهور ترامپ، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و زلنسکی باشند.» او با خنده اضافه کرد: «خواهیم دید چه می‌شود» و افزود که «شام برای صلح» خواهد بود.

وزیر جنگ آمریکا در مورد منوی شام گفت: «استیک». سپس افزود: «هر چه روسای جمهور بخواهند.» هگست همچنین سالاد «با سس روسی» را در میان غذا‌های دیگر پیشنهاد داد.

در پایان ماه نوامبر، کاخ سفید اعلام کرد که در حال تهیه پیشنهادی برای حل و فصل در اوکراین است. طبق گزارش رسانه‌ها، این طرح شامل انتقال منطقه دونباس به کنترل مسکو، به رسمیت شناختن رسمی آن و کریمه به عنوان قلمرو روسیه، مسدود کردن بیشتر خط تماس در مناطق زاپوریژژیا و خرسون، نصف کردن اندازه نیرو‌های مسلح اوکراین و جلوگیری از استقرار نیرو‌ها و سلاح‌های خارجی است که قادر به انجام حملات در اعماق روسیه هستند.

هفته گذشته، نمایندگانی از اتحادیه اروپا، آمریکا و کی‌یف در ژنو مذاکراتی را برای بحث در مورد اصلاحات پیشنهاد آمریکا برگزار کردند و مقامات اوکراینی و آمریکایی روز یکشنبه به بحث در مورد این طرح در فلوریدا ادامه دادند.

اواخر عصر سه‌شنبه، پوتین دیدار خود در مسکو را با هیاتی از آمریکا که شامل استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا و جرد کوشنر، داماد ترامپ، بود، به پایان رساند. به گفته یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، این دیدار که بر حل و فصل بحران اوکراین متمرکز بود، «سازنده و پرمحتوا» بود.

