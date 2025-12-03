باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت: سهمیه سوخت کارت‌های شخصی ۶۰ لیتر و ۱۰۰ لیتر، که در واقع تغییر چندانی نخواهد کرد. بنابراین، اتفاقی که افتاده این است که قیمت ۶۰ لیتر سوخت همچنان ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر آن ۳۰۰۰ تومان باقی مانده است.

وی ادامه داد:آنچه که دستخوش تغییر شد، استفاده از کارت اضطراری سوخت در جایگاه‌هاست که به عدد ۵۰۰۰ تومان رسید.

او بیان کرد:بر اساس مطالعاتی که انجام شده، بیش از ۴۲ درصد سوخت‌گیری در جایگاه‌های سوخت با استفاده از کارت جایگاه صورت می‌گیرد.

وی افزود:بخشی از هموطنان ما دیگر چندان نگران نیستند که کارت سوخت شخصی خود را همراه داشته باشند یا نه. تا قبل از این، دلیل آن این بود که قیمت ۳۰۰۰ تومانی برای ۱۰۰ لیتر سوخت وجود داشت. اما از این به بعد، تفاوتی که وجود خواهد داشت این است که اگر کارت سوخت شخصی همراه نباشد، این ۱۰۰ لیتر با قیمت ۵۰۰۰ تومان از کارت سوخت جایگاه محاسبه خواهد شد.

وی افزود:در نهایت، تغییرات جدید در سهمیه سوخت و قیمت‌ها ممکن است نحوه استفاده از کارت‌های سوخت را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین برای استفاده بهینه، همراه داشتن کارت سوخت شخصی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند

پاک نژاد افزود: با این اقدام دولت عملا نه می‌توان گفت مصرف سوخت کاهش چشمگیری پیدا می‌کند و نه می‌توان گفت با رعایت این آیین‌نامه واردات بنزین که یکی از دغدغه‌های دولت در تأمین منابع مالی آن بوده، کاهش خواهد یافت. اما این اقدام شروعی است برای تغییراتی در فرآیند سوخت‌گیری.

او گفت: این تغییر تأثیر معناداری در میزان تورم نخواهد داشت.

وزیر نفت تأکید کرد: اینکه می‌گویند آلودگی هوا به خاطر واردات بنزین از روسیه است صحت ندارد و بنزین‌های وارداتی کیفیت مناسبی دارد.

وزیر نفت با بیان اینکه منظور از خودروهای وادراتی کارکرده خودروهایی است که جدیدا وارد کشور می شود گفت:کارگروه بنزین درباره آن کلمه نوشماره و بقیه مصوبات تصمیم میگیرد.در نگارش بهتر بود از کلمه نوشماره استفاده نمیشد.

وی افزود: تاریخ دقیق اجرایی شدن نرخ سوم بنزین مشخص نیست