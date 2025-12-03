وزیر نفت گفت: سهیمه کارت سوخت شخصی افراد تغییری نکرده و همان ۱۶۰ لیتر ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومانی در کارت‌ها وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت:  سهمیه سوخت کارت‌های شخصی ۶۰ لیتر و ۱۰۰ لیتر، که در واقع تغییر چندانی نخواهد کرد. بنابراین، اتفاقی که افتاده این است که قیمت ۶۰ لیتر سوخت همچنان ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر آن ۳۰۰۰ تومان باقی مانده است.

وی ادامه داد:آنچه که دستخوش تغییر شد، استفاده از کارت اضطراری سوخت در جایگاه‌هاست که به عدد ۵۰۰۰ تومان رسید.

او بیان کرد:بر اساس مطالعاتی که انجام شده، بیش از ۴۲ درصد سوخت‌گیری در جایگاه‌های سوخت با استفاده از کارت جایگاه صورت می‌گیرد. 

وی افزود:بخشی از هموطنان ما دیگر چندان نگران نیستند که کارت سوخت شخصی خود را همراه داشته باشند یا نه. تا قبل از این، دلیل آن این بود که قیمت ۳۰۰۰ تومانی برای ۱۰۰ لیتر سوخت وجود داشت. اما از این به بعد، تفاوتی که وجود خواهد داشت این است که اگر کارت سوخت شخصی همراه نباشد، این ۱۰۰ لیتر با قیمت ۵۰۰۰ تومان از کارت سوخت جایگاه محاسبه خواهد شد.

وی افزود:در نهایت، تغییرات جدید در سهمیه سوخت و قیمت‌ها ممکن است نحوه استفاده از کارت‌های سوخت را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین برای استفاده بهینه، همراه داشتن کارت سوخت شخصی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند

پاک نژاد افزود: با این اقدام دولت عملا نه می‌توان گفت مصرف سوخت کاهش چشمگیری پیدا می‌کند و نه می‌توان گفت با رعایت این آیین‌نامه واردات بنزین که یکی از دغدغه‌های دولت در تأمین منابع مالی آن بوده، کاهش خواهد یافت. اما این اقدام شروعی است برای تغییراتی در فرآیند سوخت‌گیری. 

او گفت: این تغییر تأثیر معناداری در میزان تورم نخواهد داشت.

وزیر نفت تأکید کرد: اینکه می‌گویند آلودگی هوا به خاطر واردات بنزین از روسیه است صحت ندارد و بنزین‌های وارداتی کیفیت مناسبی دارد.

وزیر نفت با بیان اینکه منظور از خودروهای وادراتی کارکرده خودروهایی است که جدیدا وارد کشور می شود  گفت:کارگروه بنزین درباره آن کلمه نوشماره و بقیه مصوبات تصمیم میگیرد.در نگارش بهتر بود از کلمه نوشماره استفاده نمیشد.

وی افزود: تاریخ دقیق اجرایی شدن نرخ سوم بنزین مشخص نیست

 

 

برچسب ها: وزیر نفت ، کارت سوخت
خبرهای مرتبط
انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در انتظار ابلاغیه
صنعت گاز کشور آماده برای عبور از زمستان پیش رو
گسترش صادرات محصولات پتروشیمی به بازار اوراسیا
تأمین ۲۰ درصد از برق ساختمان‌های دولتی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۲۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۳ ۱۴ آذر ۱۴۰۴
هر روز درگیری‌های ذهنی ایجاد کرده و اذهان مردم رو مشغول داشته باشید تا به چیزی دیگر تعرض نداشته باشند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمود
۲۳:۴۱ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
دیگه چخبر
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۴ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
یه آدمی که بعد چند سال بدبختی و وام گرفتن از بانک های که پدر ادمو در میارن حالا یه خودرو ساینا ثبت نام کرده بعدش این دولت و مسولین میخان کارت سوخت شو با نرخ ۵هزار ت محاسبه کنن آخه این کجا ی عدالت است
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فاطمه
۱۸:۴۷ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
آخه با چه مغزی کارت سوخت خودرو صفر رو حذف کردین مگه اونی که بعد از بیست سال ماشین میخواد بخره آدم نیست حق شهروندی نداره چرا اینقدر به قشر ضعیف ظلم میکنید
۳
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فرهاد
۰۹:۳۳ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
موقع مالیات گرفتن پوست مردم را میکنند ولی موقع ماشین صفر بدهند کارت بنزین سهمیه ندارد
۲
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امید
۰۱:۱۴ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
اینکه دو خودرو دارید به یکی تعلق میگیره درست نیست بنده همسرم معلم هستش وحقوق زیادی هم نمیگیره ایشان هر روز کلی مسیر باید طی کند تا به مدرسه برسه واون یکی دست بنده هستش باهاش تو اسنپ کار میکنم بنزین نباشه زندگی تعطیله
۱۲
۵۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بهرامیی
۰۱:۰۲ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
سلام دولت چرا این بند روگذاشته خودرو صفر چرا نباید کارت سوخت داشته باشه خدا وکیلی اینو حذف کنید اگر پول داشتم خارجی میخریدم الان چراکارت سوخت به ماشین ایرانی صفر نمیدین چرا پس من بدبخت از کجا بنزین تهیه کنم
۵
۵۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
موسوی
۱۶:۰۶ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
اصلا خودشو ناراحت نکن
اول واخر همه رو حذف میکنن
قیمت بنزین ازاد میشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۵ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
قانون درست وضع کنید ، ملت را به بدبختی و سیه روزی نندازید.
۵
۴۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اعظم بهرتمی
۰۰:۵۱ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
سلام من با کلی بدبختی تونستم با ثبت نام ویک سال طول کشیدن ماشین صفر بخرم باکلی قرض وقوله ایا سزاوار هست که کارت سوخت ندن دولت چرا با بیچارها هم نمیسازه مگر نمگین پولش توجیب دولت نمیره این که منم که از قشر ضعیف هستم کارت سوخت نداشته بشم پولش توجیب کی میره تور خدا صدای مارو به گوش دولت برسونید چرا تر وخشک باید پای هم بسوزن
۳
۶۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۷ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
چرا فکری برای گران فروشی نمیشود چه میکنید مایحتاج مردم را هرروز گران میکنید خدا ازتون نگذره
۳
۴۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بوق
۰۰:۱۴ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
کاملا تورم زا هست چرا با آب مقایسه میکنید درحالی که ۱۶هزارتومان هزینه بطری و بسته بندی است مگه بنزین داخل قوطی عرصه میشه بعد میزان درآمد مردم چقدره که ۶۰ درصد افزایس داشته باشد مردم به هیچ وجه رصایت ندارند
۳
۳۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۳ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
بنزین درحال حاضر از آب هم ارزان‌تر هست یک لیتر آب ۱۶هزار تومان می باشد وبااین روند اگر بنزین ارزان باشد قاچاق بنزین هم زیاد است
۳۶
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۱۲ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
درست گفتی از آب هم ارزونتره اما چرا؟!!! چون درصد بالای اون بنزین پتروشیمی است و این بنزین با نام کوکتل سمی معروف است و استفاده از آن در سوخت ماشینها عامل سرطان، مشکلات بینایی، مشکلات پوستی و آسم و دیگر مشکلات تنفسی است..
به همین دلیل استفاده از آن در همه جای دنیا ممنوع است ولی در ایران آزاد است و با عنوان بنزین خالص به مردم عرضه میکنند.
حالا فهمیدید چرا از آب هم ارزانتر است!؟
متخصص! بنظرت بنزین سوپر رو باید چه قیمتی به مردم عرضه کنند؟
چون ماشینهای لوکس خارجی رو که نمیشه کوکتل سمی زد باید بنزین سوپر بزنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۲ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
دولت بی برنامه نا کارآمد
۶
۶۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
هموطن مظلوم
۱۹:۳۱ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
سلام عرض ادب سوالی که وارده این است که بنده در طرح جوانی جمعیت خودروی از ایران خودرو بعد از چند بار ثبت نام کردن به اسم خانم بنده درآمده و با کلی قرض وام فروش طلا موفق شدم تکمیل وجه کنم حالا با طرح تنظیم مصرف سوخت به این خودرو کارت سوخت نمیدن آیا به نظر کارگروه بنزین این تصمیم درست و منصفانه است آیا این خود موجب هرج مرج در جامعه ای که 70 درصد آن از بخش متوسط هستند نمیشود حقیقتا در تصمیمات خود دقت کنید و در مورد خودرو های نو شماره تجدید نظر به عمل آید حداقل در مورد طرح جوانی جمعیت بیشتر فکر کنید خیلی ها هستند که این شرایط رو دارند
۸
۸۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
معلوم نیست هر کسی سازی میزند
۳
۲۰
پاسخ دادن
۱۲
کاهش جذابیت‌های سفته بازی از طریق مالیات بر سوداگری
کسری سالانه ۱۳۰ میلیون مترمکعبی مخازن آب زیرزمینی تهران/ تاکنون سدی از مدار خارج نشده است
هشدار نارنجی برای تشدید آلاینده‌های جدی در کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ آذرماه
ممنوعیت تردد از آزادراه تهران_ شمال اعمال شد
تنش آبی فقط در شهر تهران نیست
بهره‌برداری از بزرگترین بیمارستان تخصصی قلب در دهه فجر
آخرین وضعیت حل مشکل نشتی آب سد لار اعلام شد+ فیلم
آخرین اخبار
بهره‌برداری از بزرگترین بیمارستان تخصصی قلب در دهه فجر
آخرین وضعیت حل مشکل نشتی آب سد لار اعلام شد+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ آذرماه
هشدار نارنجی برای تشدید آلاینده‌های جدی در کشور
ممنوعیت تردد از آزادراه تهران_ شمال اعمال شد
تنش آبی فقط در شهر تهران نیست
کسری سالانه ۱۳۰ میلیون مترمکعبی مخازن آب زیرزمینی تهران/ تاکنون سدی از مدار خارج نشده است
کاهش جذابیت‌های سفته بازی از طریق مالیات بر سوداگری
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از هفته آینده
علت لغو پرواز‌های استانبول اعلام شد/ پروازهای استانبول از سر گرفته شد
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
پایان عملیات ریل‌گذاری راه‌آهن قزوین-زنجان
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۳ آذرماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴