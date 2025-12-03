باشگاه خبرنگاران جوان - فروش ارز مسافرتی، در بستر سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز شد.

این اقدام پیرو ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌های عامل در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ صورت گرفته است که بر اساس آن، کارسازی فروش ارز مسافرتی از طریق سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ایران به نشانی اینترنتی travel.ice.ir امکان‌پذیر خواهد بود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ایران به‌تدریج جایگزین روش کنونی فروش مستقیم از طریق بانک‌های عامل شده و کلیه بانک‌ها ملزم به تبعیت از این ابلاغیه هستند.

این تحول مهم در نظام توزیع ارز مسافرتی، گامی بلند در جهت شفاف‌سازی، ساماندهی و بهبود خدمات‌رسانی به مسافران خارج از کشور محسوب می‌شود.

منبع: مرکز مبادله