رئیس پلیس بین‌الملل فراجا از شناسایی، دستگیری و استرداد دو تبعه خارجی متهم به قتل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ نقی محمودی، رئیس پلیس بین‌الملل فراجا اظهار داشت: بر اساس اعلام مرجع قضائی، دو نفر از اتباع خارجی متهم به قتل، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

رئیس پلیس بین الملل در تکمیل این خبر گفت: متهمان، پس از ربایش و قتل فردی در یکی از کشور‌های همسایه، متواری و ابتدا یکی از افراد به صورت قانونی و سپس متهم دوم به صورت غیرمجاز وارد کشورمان ایران می‌شوند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، ضمن دریافت اعلان قرمز این دو متهم از طریق سازمان جهانی اینترپل، شناسایی محل اختفا این اشخاص به صورت ویژه در کشورمان در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ محمودی در ادامه افزود: برابر پیگیری‌های مستمر و اقدامات فنی و پلیسی به عمل آمده، متهمان در مخفیگاهی شناسایی، دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ محمودی با اشاره به تلاش‌های بی وقفه صورت گرفته در پلیس بین‌الملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بین‌المللی در نهایت با بهره‌گیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهمان شناسایی شده، در معیت عوامل انتظامی به کشورشان مسترد و تحویل مراجع مربوطه شدند.

منبع: پلیس

برچسب ها: استرداد متهم ، فراجا
خبرهای مرتبط
معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران:
روند طرد اتباع غیرمجاز در تهران کند شده است
دستگیری ۲۳۰ سارق و مالخر در قالب ۵۵ باند/ توقیف حساب ۳۰۰ میلیاردی یک سارق منزل!
موافقت رئیس‌جمهور با طرح پلیس برای توسعه پایش جاده‌ای و شهری توسط بخش خصوصی
تمرکز کمیسیون فراجا بر توسعه و امنیت پلیس راه آهن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
تبعه خارجی
چرا نمیگید افغانی
۰
۳
پاسخ دادن
استفاده سارقان از طلایاب کاملاً کذب است
تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران ساعت ۱۴ امروز
ادعای بازداشت محکوم علیه به دلیل تصویربرداری از خانه تخریب‌شده خود کذب محض است
«زوج‌وفرد» در تهران سراسری شد؛ حتی مجوز طرح هم جلوی جریمه را نمی‌گیرد
هوای تهران همچنان ناسالم است
جزئیات کامل تکالیف و مشمولان سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی
از موتورسواران تا عابران پیاده قربانیان این هفته تصادفات مرگبار پایتخت شدند
پیام کولیوند به بیش از ۳.۵ میلیون داوطلب هلال احمر در روز جهانی داوطلب
محدودیت‌های ترافیکی امروز در محور‌های شمالی
برپایی بازارچه‌های شب یلدا در مناطق مختلف تهران
آخرین اخبار
آغاز رسمی عملیات اعتکاف نوجوانانه در مساجد تهران
ایجاد یک و نیم کیلومتر معبر جدید در امتداد حریم باغ راه حضرت زهرا (س)
مراحل ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ چگونه است؟
جزئیات کامل تکالیف و مشمولان سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی
برپایی بازارچه‌های شب یلدا در مناطق مختلف تهران
از موتورسواران تا عابران پیاده قربانیان این هفته تصادفات مرگبار پایتخت شدند
پیام کولیوند به بیش از ۳.۵ میلیون داوطلب هلال احمر در روز جهانی داوطلب
طراحی ۴۶ نماد هویت بخش و مادرانه برای باغ راه حضرت زهرا
«زوج‌وفرد» در تهران سراسری شد؛ حتی مجوز طرح هم جلوی جریمه را نمی‌گیرد
تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران ساعت ۱۴ امروز
ادعای بازداشت محکوم علیه به دلیل تصویربرداری از خانه تخریب‌شده خود کذب محض است
هوای تهران همچنان ناسالم است
استفاده سارقان از طلایاب کاملاً کذب است
محدودیت‌های ترافیکی امروز در محور‌های شمالی
آغاز مرحله پنجم کالابرگ از شنبه ۱۵ آذر 
روند طرد اتباع غیرمجاز در تهران کند شده است