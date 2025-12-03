سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران  طی مراسمی با حضور سردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان فرمانده جدید سپاه استان هرمزگان  معرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -آیین  تکریم  و معارفه فرمانده سپاه امام  سجاد علیه السلام استان هرمزگان با حضور سردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان کشوری و استانی، فرماندهان  نظامی  و انتظامی و کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز،  در حسینیه عاشقان ثارالله  برگزار شد.

در این مراسم، از خدمات چندین ساله سردار اباذر سالاری  که طی سال‌های گذشته مسئولیت فرماندهی سپاه امام سجاد علیه السلام  (ع)  را بر عهده داشت، قدردانی شد و سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران  به عنوان فرمانده جدید این نهاد انقلابی معرفی شد.

سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران  ازنیروهای بومی  این استان  پیش از این عهده‌دار مسئولیت سازمان بسیج ادارات و کارمندان کشور ،معاون هماهنگ کننده و اجرایی  سپاه امام سجاد (ع) ، فرمانده ناحیه سپاه کیش  وهمچنین مسئولیت‌های مختلف در سطوح عالی سپاه را در کارنامه خود دارد.

