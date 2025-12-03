شیوه رسیدگی به شکایت دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه از رسانه‌ها و اصلاحیه اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران روستایی در جلسه امروز هیأت دولت مورد تصویب قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصد و سی و سومین جلسه هیأت دولت، صبح امروز چهارشنبه به ریاست دکتر محمدرضا عارف برگزار شد.

در این جلسه تعدادی از لوایح دولت، از جمله لایحه تغذیه رایگان در مدارس ابتدایی و آیین‌نامه اجرایی برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا که مورد ایراد هیأت تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود، مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.

اعضا همچنین ضمن بحث و تبادل نظر درباره لایحه ۲ فوریتی «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، مقرر کردند کمیته‌ای تشکیل شود تا پیشنهاد‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های را در این زمینه جمع‌آوری و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

شیوه رسیدگی به شکایت دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه از رسانه‌ها، اصلاحیه اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران روستایی و آیین‌نامه ممنوعیت تامین و ارتقای هر گونه موسسه آموزش عالی جدید -به استثنای موسسات آموزش عالی آزاد- به مدت ۲ سال نیز در جلسه امروز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

بر اساس تصمیم هیأت وزیران، وزارتخانه‌های بهداشت و علوم، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه ممنوعیت تامین و ارتقای موسسه آموزش عالی جدید را بر عهده دارند.

در این جلسه همچنین مسائل و مباحث اجرایی دستگاه‌ها توسط اعضا مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: محمدرضا عارف ، آموزش عالی
خبرهای مرتبط
جهاد علمی مسئله امروز کشور است
عارف: امروز نمی‌شود با شیوه‌های دهه ۶۰، گزینش انجام داد
عارف: برای ماندگاری جوانان نخبه کارگروهی در دولت تشکیل شده است
عارف: نباید در‌ها را بر روی اساتید برای حضور در کنفرانس‌های بین‌المللی ببندیم
حقوق هیچ قشری نباید نادیده گرفته شود
موافقت عارف با تشکیل کارگروهی برای بررسی رفع مشکلات صنعت نساجی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
با وجود قوانین حبس‌زدایی، کاهش مهریه به ۱۴ سکه چه مفهومی دارد؟
آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری ارتش برگزار شد
آغاز مرحله دوم رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه/ شلیک انبوهی از موشک‌ها
درخواست پزشکیان از رسانه‌ها برای پیگیری یک پروژه
بقائی: تحریم‌های یکجانبه مصداق جنایت علیه بشریت است
نیروگاه‌های بخاری در یک مدت زمان تعریف شده‌ای از مازوت استفاده می‌کنند
آیت‌الله خاتمی: بی‌حجابی شکستن زیست عفیفانه و اهانت به دین و قانون است
پزشکیان روز ملی تایلند را به پادشاه و نخست وزیر این کشور تبریک گفت
جهاد علمی مسئله امروز کشور است
آخرین اخبار
آیت‌الله خاتمی: بی‌حجابی شکستن زیست عفیفانه و اهانت به دین و قانون است
درخواست پزشکیان از رسانه‌ها برای پیگیری یک پروژه
آغاز مرحله دوم رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه/ شلیک انبوهی از موشک‌ها
آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری ارتش برگزار شد
جهاد علمی مسئله امروز کشور است
پزشکیان روز ملی تایلند را به پادشاه و نخست وزیر این کشور تبریک گفت
نیروگاه‌های بخاری در یک مدت زمان تعریف شده‌ای از مازوت استفاده می‌کنند
بقائی: تحریم‌های یکجانبه مصداق جنایت علیه بشریت است
با وجود قوانین حبس‌زدایی، کاهش مهریه به ۱۴ سکه چه مفهومی دارد؟
پزشکیان: اگر تصمیمی اشتباه باشد تردیدی در اصلاح آن نخواهیم داشت
ایروانی: اقدامات قهرآمیز یکجانبه، نقض حقوق بشر و حق توسعه است
بقائی: هرگونه ادعای ارضی نسبت به جزایر سه‌گانه بی‌مبنا و بی‌اعتبار است
دومین فرزند سقاب اصفهانی درگذشت
مخبر: خون شهدای جنگ ۱۲ روزه این مرز و بوم را بیمه کرد
پیام وزیر امور خارجه به همتای لبنانی