باشگاه خبرنگاران جوان - یکصد و سی و سومین جلسه هیأت دولت، صبح امروز چهارشنبه به ریاست دکتر محمدرضا عارف برگزار شد.
در این جلسه تعدادی از لوایح دولت، از جمله لایحه تغذیه رایگان در مدارس ابتدایی و آییننامه اجرایی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که مورد ایراد هیأت تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود، مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.
اعضا همچنین ضمن بحث و تبادل نظر درباره لایحه ۲ فوریتی «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، مقرر کردند کمیتهای تشکیل شود تا پیشنهادهای وزارتخانهها و دستگاههای را در این زمینه جمعآوری و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
شیوه رسیدگی به شکایت دستگاههای اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه از رسانهها، اصلاحیه اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران روستایی و آییننامه ممنوعیت تامین و ارتقای هر گونه موسسه آموزش عالی جدید -به استثنای موسسات آموزش عالی آزاد- به مدت ۲ سال نیز در جلسه امروز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
بر اساس تصمیم هیأت وزیران، وزارتخانههای بهداشت و علوم، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آییننامه ممنوعیت تامین و ارتقای موسسه آموزش عالی جدید را بر عهده دارند.
در این جلسه همچنین مسائل و مباحث اجرایی دستگاهها توسط اعضا مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت