باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ صمد کلاگر جانشین انتظامی مازندران گفت: ماموران انتظامی شهرستان آمل موفق شدند باند ۱۳ نفره قاچاق چوب‌آلات از نوع توسکا و راش را منهدم کنند و در جریان این عملیات، یک کارگاه چوب‌بری غیرمجاز پلمپ و یک خودرو مرتبط با قاچاق نیز توقیف شد.

او با اشاره به اینکه متهمان پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند تا پرونده آنان مورد بررسی قرار گیرد، افزود: در این اقدام قاطعانه، مأموران توانستند ۱۱۶ تن انواع چوب‌آلات قاچاق از گونه‌های توسکا و راش را کشف کنند.

جانشین انتظامی مازندران ارزش محموله‌های کشف‌شده بنا بر برآورد کارشناسان را بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این عملیات نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های انتظامی در مقابله با قاچاق منابع طبیعی و حفاظت از جنگل‌ها و محیط زیست منطقه است.

سرهنگ کلاگر در پایان افزود: فرماندهی انتظامی با جدیت در برابر قاچاق منابع طبیعی ایستاده و اجازه نخواهد داد سودجویان به جنگل‌ها و محیط زیست آسیب برسانند.