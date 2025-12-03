ماموران انتظامی شهرستان آمل موفق شدند باند ۱۳ نفره قاچاق چوب‌آلات از نوع توسکا و راش را متلاشی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ صمد کلاگر جانشین انتظامی مازندران گفت: ماموران انتظامی شهرستان آمل موفق شدند باند ۱۳ نفره قاچاق چوب‌آلات از نوع توسکا و راش را منهدم کنند و در جریان این عملیات، یک کارگاه چوب‌بری غیرمجاز پلمپ و یک خودرو مرتبط با قاچاق نیز توقیف شد.

او با اشاره به اینکه متهمان پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند تا پرونده آنان مورد بررسی قرار گیرد، افزود: در این اقدام قاطعانه، مأموران توانستند ۱۱۶ تن انواع چوب‌آلات قاچاق از گونه‌های توسکا و راش را کشف کنند.

جانشین انتظامی مازندران ارزش محموله‌های کشف‌شده بنا بر برآورد کارشناسان را بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این عملیات نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های انتظامی در مقابله با قاچاق منابع طبیعی و حفاظت از جنگل‌ها و محیط زیست منطقه است.

سرهنگ کلاگر در پایان افزود: فرماندهی انتظامی با جدیت در برابر قاچاق منابع طبیعی ایستاده و اجازه نخواهد داد سودجویان به جنگل‌ها و محیط زیست آسیب برسانند.

برچسب ها: چوب قاچاق ، منابع طبیعی
خبرهای مرتبط
کشف ۹ تن چوب قاچاق از مراکز دپوی چوب در ساری و نکا
قاچاقچی سابقه دار جنگل گلوگاه دستگیر شد
کشف ۱۵ و نیم تن چوب قاچاق جنگلی در آمل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقبال از مدال آور مسابقات جهانی بدنسازی و پرورش اندام + فیلم
استمرار بارش باران تا فردا در مازندران
هشدار پلیس به رانندگان حادثه‌ساز؛ منتظر معرفی به پزشکی قانونی باشید
کشف ۹ تن چوب قاچاق از مراکز دپوی چوب در ساری و نکا
کشف ۳۷ میلیاردی احشام قاچاق در مازندران
توسعه و ارتقای سامانه‌های نظارت تصویری در محور کندوان
مجتمع‌های خدماتی رفاهی مازندران برای معلولان مناسب سازی شد
دعوت فوری انتقال خون مازندران از مردم برای تامین ذخایر حیاتی خون
متلاشی شدن باند ۱۳ نفره قاچاق چوب‌آلات در آمل
آخرین اخبار
متلاشی شدن باند ۱۳ نفره قاچاق چوب‌آلات در آمل
استقبال از مدال آور مسابقات جهانی بدنسازی و پرورش اندام + فیلم
دعوت فوری انتقال خون مازندران از مردم برای تامین ذخایر حیاتی خون
مجتمع‌های خدماتی رفاهی مازندران برای معلولان مناسب سازی شد
توسعه و ارتقای سامانه‌های نظارت تصویری در محور کندوان
کشف ۳۷ میلیاردی احشام قاچاق در مازندران
کشف ۹ تن چوب قاچاق از مراکز دپوی چوب در ساری و نکا
هشدار پلیس به رانندگان حادثه‌ساز؛ منتظر معرفی به پزشکی قانونی باشید
استمرار بارش باران تا فردا در مازندران
کشف میلیاردی سیگار و تنباکوی قاچاق در آمل
افزایش انسداد گوارشی ناشی از مصرف بی‌رویه انار و خرمالو در کودکان
تأمین پایدار گندم در مازندران