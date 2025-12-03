باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - یوسف حجت، سرپرست دانشگاه تربیت مدرس و رئیس همایش ملی «دانشگاه سبز»، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت روزافزون مسائل محیط‌زیستی در کشور گفت: «این روز‌ها آلودگی هوا، کمبود آب و قطعی‌های مکرر، به معضلات جدی تبدیل شده و انتظار می‌رود دانشگاه‌ها در این حوزه پیشگام باشند.

او افزود: «دانشگاه‌های مختلف تاکنون اقدامات متعددی در زمینه‌های آب، فضای سبز، پسماند و انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داده‌اند. ما نیز در دانشگاه تربیت مدرس پروژه‌های بزرگی مانند نصب پنل‌های خورشیدی و مدیریت پسماند را اجرا کرده‌ایم.»

هدف همایش: انتقال تجربه و توسعه فعالیت‌های محیط‌زیستی

رئیس همایش ملی دانشگاه سبز با بیان اینکه این رویداد فرصتی برای تبادل تجربیات دانشگاه‌ها است، توضیح داد: «در این همایش قرار است دانشگاه‌ها دستاورد‌های خود را ارائه کنند تا این تجربیات ابتدا بین دانشگاه‌ها و سپس به جامعه منتقل شود.»

به‌گفته او، این همایش زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود و تمام دانشگاه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه به آن دعوت شده‌اند. او درباره وظایف تعیین‌شده برای دانشگاه‌ها گفت: «وظیفه خاصی تعیین نکرده‌ایم، اما از دانشگاه‌ها خواسته‌ایم هر فعالیت ارزشمندی که در حوزه محیط‌زیست انجام داده‌اند را ارائه کنند.»

حجت با اشاره به مجموعه اقدامات محیط‌زیستی این دانشگاه گفت: «در سال جاری توانستیم حدود ۸۰۰ کیلووات پنل خورشیدی روی پشت‌بام ساختمان‌های پردیس مرکزی نصب کنیم و اکنون برق تولیدی را به شبکه می‌فروشیم.»

او با بیان اینکه موضوع مدیریت پسماند نیز به‌صورت کامل در دانشگاه اجرا می‌شود، گفت: «تفکیک پسماند‌ها را به‌طور کامل انجام می‌دهیم؛ حتی پسماند‌هایی مثل درب نوشابه یا باتری را هم جداگانه تفکیک می‌کنیم.»

حجت همچنین درباره تغییرات اعمال‌شده در فضای سبز دانشگاه توضیح داد: «بخشی از مرکز دانشگاه که در سابق محل رفت‌وآمد خودرو‌ها بود، تبدیل به پیاده‌راه و باغ شده و امروز آنجا درخت و گیاه کاشته شده است.»

او با اشاره به اجرای طرح حذف کاغذ گفت: بخش زیادی از فرآیند‌های اداری دانشگاه «بدون کاغذ» شده و بخش باقی‌مانده نیز به‌زودی تکمیل خواهد شد.

سرپرست دانشگاه تربیت مدرس در ادامه به پروژه ریزشبکه برق اشاره کرد و گفت: «در دو ساختمان در حال پیاده‌سازی میکروگرید هستیم تا در شرایط کاهش مصرف برق، به‌جای اینکه برق کل ساختمان قطع شود، فقط قسمت‌هایی را که قطع شدن‌شان مشکل ایجاد نمی‌کند از مدار خارج کنیم.»

به گفته او، این طرح به‌ویژه برای جلوگیری از آسیب پژوهش‌هایی که با سلول‌های زنده سروکار دارند ضروری است و در صورت موفقیت، در همه ساختمان‌ها اجرا و حتی به جامعه منتقل خواهد شد.