همایش ملی دانشگاه سبز تلاش می‌کند تا راه‌حل‌های عملی برای حل چالش‌های بزرگی مانند بحران آب، آلودگی هوا و ناترازی انرژی ارائه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - یوسف حجت، سرپرست دانشگاه تربیت مدرس و رئیس همایش ملی «دانشگاه سبز»، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت روزافزون مسائل محیط‌زیستی در کشور گفت: «این روز‌ها آلودگی هوا، کمبود آب و قطعی‌های مکرر، به معضلات جدی تبدیل شده و انتظار می‌رود دانشگاه‌ها در این حوزه پیشگام باشند.

او افزود: «دانشگاه‌های مختلف تاکنون اقدامات متعددی در زمینه‌های آب، فضای سبز، پسماند و انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داده‌اند. ما نیز در دانشگاه تربیت مدرس پروژه‌های بزرگی مانند نصب پنل‌های خورشیدی و مدیریت پسماند را اجرا کرده‌ایم.»

هدف همایش: انتقال تجربه و توسعه فعالیت‌های محیط‌زیستی

رئیس همایش ملی دانشگاه سبز با بیان اینکه این رویداد فرصتی برای تبادل تجربیات دانشگاه‌ها است، توضیح داد: «در این همایش قرار است دانشگاه‌ها دستاورد‌های خود را ارائه کنند تا این تجربیات ابتدا بین دانشگاه‌ها و سپس به جامعه منتقل شود.»

به‌گفته او، این همایش زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود و تمام دانشگاه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه به آن دعوت شده‌اند. او درباره وظایف تعیین‌شده برای دانشگاه‌ها گفت: «وظیفه خاصی تعیین نکرده‌ایم، اما از دانشگاه‌ها خواسته‌ایم هر فعالیت ارزشمندی که در حوزه محیط‌زیست انجام داده‌اند را ارائه کنند.»

حجت با اشاره به مجموعه اقدامات محیط‌زیستی این دانشگاه گفت: «در سال جاری توانستیم حدود ۸۰۰ کیلووات پنل خورشیدی روی پشت‌بام ساختمان‌های پردیس مرکزی نصب کنیم و اکنون برق تولیدی را به شبکه می‌فروشیم.»

او با بیان اینکه موضوع مدیریت پسماند نیز به‌صورت کامل در دانشگاه اجرا می‌شود، گفت: «تفکیک پسماند‌ها را به‌طور کامل انجام می‌دهیم؛ حتی پسماند‌هایی مثل درب نوشابه یا باتری را هم جداگانه تفکیک می‌کنیم.»

حجت همچنین درباره تغییرات اعمال‌شده در فضای سبز دانشگاه توضیح داد: «بخشی از مرکز دانشگاه که در سابق محل رفت‌وآمد خودرو‌ها بود، تبدیل به پیاده‌راه و باغ شده و امروز آنجا درخت و گیاه کاشته شده است.»

او با اشاره به اجرای طرح حذف کاغذ گفت: بخش زیادی از فرآیند‌های اداری دانشگاه «بدون کاغذ» شده و بخش باقی‌مانده نیز به‌زودی تکمیل خواهد شد.

سرپرست دانشگاه تربیت مدرس در ادامه به پروژه ریزشبکه برق اشاره کرد و گفت: «در دو ساختمان در حال پیاده‌سازی میکروگرید هستیم تا در شرایط کاهش مصرف برق، به‌جای اینکه برق کل ساختمان قطع شود، فقط قسمت‌هایی را که قطع شدن‌شان مشکل ایجاد نمی‌کند از مدار خارج کنیم.»

به گفته او، این طرح به‌ویژه برای جلوگیری از آسیب پژوهش‌هایی که با سلول‌های زنده سروکار دارند ضروری است و در صورت موفقیت، در همه ساختمان‌ها اجرا و حتی به جامعه منتقل خواهد شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: همایش ملی ، مصرف انرژی ، محیط زیست
خبرهای مرتبط
تقدیر از ۳۷ شخصیت فداکار در چهاردهمین آیین اعطای تندیس فداکاری
‌رویکرد آموزشی نوین در عمره دانشجویی؛ یادگیری تاریخ با بازدید میدانی
حس متفاوتِ حج عمره برای زوج‌های دانشجو؛ از آغاز زندگی مشترک تا لبیک به دعوت حق
پیوند علم و ایمان در مسیر سرزمین وحی، دانشجویان دعوت الهی را لبیک گفتند
از کلاس‌های دانشگاه تا صحن مسجدالنبی؛ تجربه‌ای متفاوت برای دانشجویان
مشارکت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان، نمونه‌ای از فداکاری است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برنامه امتحانات نهایی دی‌ماه دانش‌آموزان اعلام شد
آموزش معلمان باید با زبان نسل جدید هماهنگ شود
رونمايی سامسونگ از یک گوشی جدید با صفحه نمایش غول‌پیکر تاشو سه لایه
کمبود فیزیوتراپ در کشور/ ۴۰ درصد از دانش آموزان چاق هستند
ایران با شتاب بی‌سابقه وارد دوره سالمندی می‌شود
آغاز مرحله اول فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها
کارنامه آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی ۱۴۰۴ منتشر شد
آنتی‌بیوتیک و دارو‌های گیاهی درمان آنفلوآنزا نیستند
«ماه سرد» به آسمان می‌آید
رشد ۳۱ درصدی طرح‌های منتخب جشنواره جوان خوارزمی
آخرین اخبار
پیشنهاد یک دانشمند برای استفاده از بزرگترین قمر مشتری جهت ردیابی برخورد‌های ماده تاریک
همفکری علمی برای حل بحران آب و انرژی در همایش ملی دانشگاه سبز
موارد تقلب در پودر و عصاره‌های زعفران افزایش یافته است
بعد از ۲۴ ساعت بی‌خوابی چه اتفاقی برای بدن می‌افتد؟
کشف ماده‌ شادی‌آور در نمونه‌های سیارک بنو!
توصیه وزیر بهداشت به گروه‌های پرخطر در روز‌های پایانی پاییز
عوارض جدی دیابت برای سلامتی
وزیر علوم: رئیس‌جمهور در جمع دانشجویان حاضر می‌شود
۶۰ درصد ظرفیت نوبت‌دهی سرپایی موسسات پزشکی وابسته به دانشگاه‌ها آنلاین می‌شود
رونمايی سامسونگ از یک گوشی جدید با صفحه نمایش غول‌پیکر تاشو سه لایه
رشد ۳۱ درصدی طرح‌های منتخب جشنواره جوان خوارزمی
کمبود فیزیوتراپ در کشور/ ۴۰ درصد از دانش آموزان چاق هستند
کارنامه آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی ۱۴۰۴ منتشر شد
آغاز مرحله اول فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها
آنتی‌بیوتیک و دارو‌های گیاهی درمان آنفلوآنزا نیستند
«ماه سرد» به آسمان می‌آید
برنامه امتحانات نهایی دی‌ماه دانش‌آموزان اعلام شد
ایران با شتاب بی‌سابقه وارد دوره سالمندی می‌شود
آموزش معلمان باید با زبان نسل جدید هماهنگ شود
تصمیم‌گیری درباره آلودگی هوا بر اساس میانگین ۲۴ ساعته است
رصد پالس‌های مرموز از دنباله‌دار 3I/ATLAS با نزدیک شدن به زمین
کشف جهنم کیهانی مزین به سنگ‌های قیمتی با جو منحصر‌به‌فرد
کشف ارتباط بین ویتامین D و سلامت روان