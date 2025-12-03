سخنگوی صنعت آب در خصوص بحث جیره‌بندی آب نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به وضعیت کم بارشی در تهران گفت: همه پیش‌بینی‌های بدبینانه درباره کمبارشی در تهران محقق شده و حتی بارش‌هایی که در حدود ۱۰ آذر پیش‌بینی می‌شد، بسیار کم رمق بوده و نتوانسته است به تشکیل رواناب و ذخیره آب در مخازن سد‌ها منجر شود.

او ادامه داد: هرچند پیش‌بینی‌هایی وجود دارد که زمستان پیش رو نرمال باشد، اما وقوع یک زمستان نرمال نمی‌تواند جبران کننده کم بارشی‌های انباشته سال‌های گذشته باشد. به همین دلیل، مجبور به اعمال سناریو‌های بدبینانه برای مدیریت مصرف آب در ماه‌های باقی‌مانده سال آبی، به ویژه ماه‌های مربوط به سال ۱۴۰۵ هستیم.

بزرگ‌زاده همچنین تأکید کرد: جیره‌بندی آب شرایطی است که در آن ناچار به قطع آب به طور ناخواسته می‌شویم و این نه به نفع شبکه آب، نه به نفع تأمین آب و نه به نفع شهروندان است. گزینه اصلی ما در مدیریت آب، اعمال مدیریت مصرف از طریق فرهنگ‌سازی، نصب کاهنده‌ها و مشارکت مردمی است.

او افزود: شهروندان می‌توانند با کاهش مصرف آب در زمان‌های غیرضروری، مانند بستن شیر آب در حین شستشو، از هدر رفت آب جلوگیری کنند. این روش به مراتب بهتر از قطع ناگهانی آب در زمان نیاز است.

سخنگوی صنعت آب کشور از رسانه‌ها خواست تا با اطلاع‌رسانی دقیق، شهروندان را به مدیریت مصرف آگاهانه تشویق کنند و به جای مدیریت مصرف اجباری، به نفع زیست بوم تهران، رفاه شهروندان و منابع آب تهران اقدام نمایند.

برچسب ها: صنعت آب ، وزارت نیرو ، جیره بندی
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۴ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
سلام ،خدارو شکر که جیره بندی منتفی است .والبته ماهم باید صرفه جویی کنیم تا شاهد کمبود بیش از حد آب نباشیم .
۰
۰
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۲۲:۲۸ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
ما باید سعی کنیم که وارد بحران خطر نشویم وتا میتوانیم سرفه جویی کنیم در همه زمینه ها
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۳ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
مثل کالابرگ توضیح کنند بار نامه کمیسیون باز حرف جلسه به جلسه مردم سرگردان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۰ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
با اخراج تمام اتباع افغان مجاز و غیر مجاز از کشور عزیزمان هیچ مشکلی در کمبود آب نخواهیم داشت
با قطع آب ۲۰ میلیون مصرف کننده که اتباع افغان باشند نه تنها مشکلات کم آبی کاملا برطرف خواهد شد بلکه مشکل ناترازی برق و گاز و کار و مسکن هم به یقین برطرف خواهد شد
مشروط به اینکه همشون بصورت کاملا اخراج شوند و بدون بازگشت.
۰
۳
پاسخ دادن
