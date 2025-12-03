باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به وضعیت کم بارشی در تهران گفت: همه پیش‌بینی‌های بدبینانه درباره کمبارشی در تهران محقق شده و حتی بارش‌هایی که در حدود ۱۰ آذر پیش‌بینی می‌شد، بسیار کم رمق بوده و نتوانسته است به تشکیل رواناب و ذخیره آب در مخازن سد‌ها منجر شود.

او ادامه داد: هرچند پیش‌بینی‌هایی وجود دارد که زمستان پیش رو نرمال باشد، اما وقوع یک زمستان نرمال نمی‌تواند جبران کننده کم بارشی‌های انباشته سال‌های گذشته باشد. به همین دلیل، مجبور به اعمال سناریو‌های بدبینانه برای مدیریت مصرف آب در ماه‌های باقی‌مانده سال آبی، به ویژه ماه‌های مربوط به سال ۱۴۰۵ هستیم.

بزرگ‌زاده همچنین تأکید کرد: جیره‌بندی آب شرایطی است که در آن ناچار به قطع آب به طور ناخواسته می‌شویم و این نه به نفع شبکه آب، نه به نفع تأمین آب و نه به نفع شهروندان است. گزینه اصلی ما در مدیریت آب، اعمال مدیریت مصرف از طریق فرهنگ‌سازی، نصب کاهنده‌ها و مشارکت مردمی است.

او افزود: شهروندان می‌توانند با کاهش مصرف آب در زمان‌های غیرضروری، مانند بستن شیر آب در حین شستشو، از هدر رفت آب جلوگیری کنند. این روش به مراتب بهتر از قطع ناگهانی آب در زمان نیاز است.

سخنگوی صنعت آب کشور از رسانه‌ها خواست تا با اطلاع‌رسانی دقیق، شهروندان را به مدیریت مصرف آگاهانه تشویق کنند و به جای مدیریت مصرف اجباری، به نفع زیست بوم تهران، رفاه شهروندان و منابع آب تهران اقدام نمایند.