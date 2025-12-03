دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی از راه اندازی مرکز نگهداری موضوع ماده ۱۶ بانوان در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -فیروزیان در جلسه مواد مخدر شهرستان بستان آباد با اشاره به نیاز استان آذربایجان شرقی برای ایجاد مرگز نگهداری زنان معتاد از راه اندازی مرکز نگهداری درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده ۱۶ قانون در استان خبرداد و گفت: مجوز این مرکز گرفته شده و در حال ثبت نام معتادین زن برای نگهداری و درمان می‌باشد.

وی گفت: در شهرستان‌های استان مجوز مرکز نگهداری و درمان موضوع ماده ۱۶ برای مراغه اخذ شده است.

وی با بیان اینکه برآورد آماری ما از معتادان در استان ۱۵۰ هزار نفر می‌باشد افزود:از این میزان ۷۵ هزار نفر تحت درمان قرار دارند.

یعقوبی فرماندار شهرستان بستان آباد با اشاره به موقعیت جغرافیایی و صنعتی بودن، وجود بیش از ۲۵ هزار کارگر و جمعیت آماری این شهرستان از نبود کمپ ترک اعتیاد انتقاد کرد و گفت:نبود کمپ ترک اعتیاد در این شهرستان باعث مشکلات زیادی برای جامعه هدف در این شهرستان شده است.

وی گفت: معتادانی که ترک اعتیاد در این شهرستان داشته‌اند از نظر اشتغال و پرداخت تسهیلات مورد حمایت قرار می‌گیرند.