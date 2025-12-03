سفارت روسیه در تهران از شهروندان روس خواست هنگام سفر به ایران از به اشتراک گذاشتن فیلم و عکس خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سفارت روسیه در تهران به شهروندان روسی که به ایران سفر می‌کنند توصیه کرد از گرفتن عکس یا فیلم در حین حضور در این کشور خودداری کنند.

در این بیانیه که توسط هیات دیپلماتیک از طریق کانال تلگرام آن منتشر شده است، آمده است: «به منظور جلوگیری از هرگونه حادثه نامطلوب یا نقض غیرعمدی قوانین، اکیدا به شهروندان روسیه توصیه می‌کنیم هنگام سفر به جمهوری اسلامی ایران، از گرفتن عکس یا فیلمبرداری خودداری کنند و ضمن رعایت احتیاط و هوشیاری لازم، مفاد قوانین محلی را کاملا رعایت کنند.»

منبع: آر تی

