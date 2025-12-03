باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- رفیع زاده رئیس سازمان اداری استخدامی در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت: از آغاز دوره ۱۸ ماهه آموزش مدیران مستعد برای دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت:در این آگهی، ما به طور کامل نحوه ثبتنام و شرکت در دورههای آموزشی که برای شما برگزار میکنیم، توضیح دادهایم.
وی ادامه داد:پیشبینی میشود که شما به مدت حدود ۱۸ ماه تحت آموزش و راهبری قرار بگیرید. هدف ما این است که شما را به عنوان مدیران مستعدی که میتوانند در دستگاههای اجرایی به کار گرفته شوند، پرورش دهیم.
او بیان کرد:موضوع دوم به رشتههای خاصی که مد نظر داریم مربوط میشود. ما در حال حاضر دومین دستگاهی هستیم که به اصلاح ساختار کلان پرداختهایم. این اقدام بر اساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم به تصویب شورای عالی اداری رسید و ما به دنبال عملیاتی کردن این طرح هستیم.
رئیس سازمان اداری استخدامی در خصوص لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ اظهار داشت: نکته سوم این است که لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به مجلس تقدیم شده است. امیدواریم که روند بررسی و تصویب آن به زودی انجام شود. این لایحه شامل کسور کردن برخی از اقلام است که جزئیات بیشتری در آینده ارائه خواهد شد.
رفیع زاده توضیح داد: در مجموع، ما به دنبال ایجاد بستری برای آموزش و پرورش مدیران مستعد هستیم و به اصلاح ساختارهای قانونی و اجرایی نیز توجه داریم. امیدواریم که با همکاری شما، بتوانیم این اهداف را به تحقق برسانیم.