باشگاه خبرنگاران جوان - محمد تاجیک تهیه کننده، درنگ را طنزی سیاسی ــ اجتماعی با رنگ وبوی متفاوت دانست و گفت: در درنگ، با زبان طنز ساده درباره تحولات منطقه و سیاست‌های غرب روشنگری می‌شود.

وی گفت: بخش خبری طنز، پشت خط، ترانه‌های مقاومت و ضدصهیون با تنظیم خلاقانه با فناوری هوش مصنوعی ازبخش‌های این برنامه است.

محمد تاجیک، درباره تغییرات فصل دوم برنامه گفت: در فصل اول نیز از هوش مصنوعی استفاده کرده بودیم، اما این فصل به‌صورت پیشرفته‌تر به سمت استفاده از قابلیت‌های تصویری و خلاق این فناوری رفتیم و فصل جدید جذاب‌تر و پویاتر از فصل گذشته است.

وی درباره ساختار برنامه افزود: در فصل اول یک بخش آبدارخانه‌ای داشتیم و بازیگر در کنار مجری حضور داشت تا پیام‌ها را در قالب گفت‌و‌گو و موقعیت نمایشی منتقل کند. اما در فصل دوم، این ساختار را به بخش‌های کوتاه‌تر و متنوع‌تر با پیام‌های طنز و جذاب، تبدیل کردیم.

تاجیک با اشاره به اینکه محور اصلی برنامه، مجری محور است، افزود: در کنار مجری یک تلفن روی میز داریم که تماس‌هایی از سراسر دنیا ضبط می‌کند، حتی تماس‌هایی از عالم ارواح، همین بخش از تلفن، فضای طنزی متفاوت ایجاد کرده است.

یکی از نوآوری‌های فصل دوم، استفاده گسترده از هوش مصنوعی در تصویرسازی و تولید موسیقی است.

تاجیک توضیح داد: در این فصل از نسخه‌های پیشرفته‌تری از تصویرسازی هوش مصنوعی استفاده کرده‌ایم. به‌عنوان نمونه، شعری با مضمون مظلومیت مردم فلسطین را با ترکیب فارسی و انگلیسی بازآفرینی و تولید کردیم.

درکنار شخصیت‌های مهم جهانی که به‌صورت طنز در برنامه به آنها پرداخته می‌شود، شخصیت خیالی جدیدی نیز با نام «بی‌خبر» معرفی شده است، خبرنگاری که به شیوه‌ای طنزآمیز همه‌جا سرک می‌کشد تا خبر‌های عجیب و متفاوت را برای برنامه تهیه کند.

فصل دوم درنگ در ۶۰ قسمت از شبکه نسیم سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه پخش می‌شود.

منبع: روابط عمومی صدا و سیما