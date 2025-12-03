معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با اشاره به برنامه‌ریزی توزیع ۲۰ هزار موتورسیکلت برقی در تهران برای بهبود کیفیت هوا، گفت: هیبریدی‌کردن موتور خودرو‌های داخلی نیز آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم‌پناه در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: امروز در جلسه موضوع آلودگی هوا بررسی شد و استاندار تهران گزارشی در زمینه آلودگی هوا ارائه کرد و مقرر شد کارگروه ملی آلودگی هوا این موضوع را بررسی کند.

وی افزود: همچنین مقرر شده این کارگروه مصوبات مورد نیاز را به تصویب برساند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: در زمینه بهبود کیفیت هوا به اجرای پروژه برقی‌سازی موتورسیکلت‌ها اقدام می‌کنیم تا ۲۰ هزار موتورسیکلت برقی در تهران توزیع شود.

قائم‌پناه همچنین درباره کیفیت موتور خودرو‌های ساخت داخل، تاکید کرد: کیفیت خوب نیست، اما رئیس‌جمهوری هم در این زمینه به خودروسازان اخطار داده و یکی از کارخانه‌ها هم هیبریدی کردن موتور‌ها را آغاز کرده است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۵ ۱۴ آذر ۱۴۰۴
بنظرم راه درست این هست که خودروساز رو ملزم کنیم وسیله آلاینده تولید نکنه نه اینکه یقه مراکز معاینه فنی یا بقیه ارگانهای نظارتی رو بگیریم!!؟!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۴ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
منظور گازسوز کردنه
۲
۰
پاسخ دادن
