رئیس بنیاد مسکن کشور از آغاز عملیات بازسازی مناطق مسکونی آسیب دیده در حمله رژیم جنایتکار صهیونیستی به شهرستان آستانه اشرفیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - منوچهر خواجه‌دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بازدید از مناطق آسیب‌دیده دفاع مقدس ۱۲ روزه در شهرستان آستانه اشرفیه آخرین وضعیت بازسازی این محل را تشریح کرد.

او با بیان اینکه بخش‌های مربوط به تعمیرات تا شعاع متأثر از موج انفجار تقریبا به‌طور کامل انجام شده است گفت: عملیات بازسازی نیز پس از پایان مطالعات مکانیک خاک آغاز شده است و ظرف مدت کوتاهی به پایان می‌رسد تا خانواده شهدا بتوانند در خانه جدید اسکان یابند.

رئیس بنیاد مسکن کشور افزود: ۵۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای جبران خسارت واحد‌های آسیب دیده آستانه اشرفیه در دفاع مقدس ۱۲ روزه، به صورت نقدی تخصیص یافته است.



خواجه‌دلویی با بیان اینکه صاحبان منازل آسیب دیده بر اساس میزان خسارت، ۲۰، ۴۰ و ۶۰ میلیون تومان غرامت دریافت کرده‌اند، تصریح کرد: برای واحد‌های احداثی که ۱۰۰ درصد تخریب شده بودند نیز اعتبارات ملی تخصیص یافته و موافقتنامه آن با بنیاد مسکن استان مبادله شده است.

او همچنین گفت: پیش‌بینی بازسازی ۱۰ واحد بود که با بررسی‌های جدید این تعداد به ۱۹ واحد رسید که اعتبارات مورد نیاز از سوی دولت تأمین شده است و بنیاد مسکن اجرای کامل آن را برعهده دارد.

بامداد سه شنبه ۳ تیر ماه، رژیم سفاک و جنایتکار اسرائیل با حمله جنگنده به مناطق مسکونی شهرستان آستانه اشرفیه موجب شهادت ۱۶ نفر از هموطنانمان شد.

منبع: صداوسیما