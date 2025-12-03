باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، تایید کرد که کشور‌های خلیج فارس به همکاری با شرکای بین‌المللی برای تکمیل پروژه «گنبد موشکی مشترک خلیج فارس» ادامه می‌دهند و آن را «بسیار محوری» توصیف کرد.

در جریان یک جلسه گفت‌و‌گو در بحرین، از البدیوی پرسیده شد که آیا اجلاس آتی شورای همکاری خلیج فارس به روز رسانی توافق دفاعی مشترک پس از حملات ایران و رژیم تروریستی اسرائیل به قطر را بررسی خواهد کرد یا خیر.

وی توضیح داد که حمله رژیم تروریستی اسرائیل به دوحه باعث شد سران شورای همکاری خلیج فارس یک اجلاس اضطراری تشکیل دهند و پس از آن یک جلسه فوق العاده وزرای دفاع در پایتخت قطر برگزار شود که به بررسی کاستی‌ها و تقویت همکاری نظامی خلیج فارس اختصاص دارد.

او افزود که وزرای دفاع پنج نکته کلیدی را با هدف افزایش اثربخشی همکاری‌های دفاعی مشترک تصویب کردند و خاطرنشان کرد که تلاش‌های مداومی برای از بین بردن شکاف‌ها و بهبود سطح هماهنگی نظامی بین کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس در جریان است.

این جلسات پس از آن برگزار شد که سران کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در نشست فوق‌العاده ۱۵ سپتامبر در دوحه، به فرماندهی نظامی متحد دستور دادند تا با توجه به تجاوز رژیم تروریستی اسرائیل علیه قطر، اقدامات عملی برای توسعه سازوکار‌های دفاعی مشترک انجام دهد.

طبق بیانیه شورای عالی، کمیته عالی نظامی وضعیت دفاعی خلیج فارس و منابع تهدید را ارزیابی کرده و طرحی را برای افزایش قابلیت‌های بازدارندگی تدوین خواهد کرد.

در ۱۸ سپتامبر، شورای دفاع مشترک که در دوحه تشکیل جلسه داد، پس از بحث در مورد پیامد‌های حمله رژیم تروریستی اسرائیل به قطر، که آن را «تشدید خطرناک تنش و نقض قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل» توصیف، سپس پنج سازوکار برای تقویت قابلیت‌های دفاعی تصویب کرد.

منبع: اسپوتینک