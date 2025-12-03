وزیر جهاد گفت: تامین ارز نهاده‌های دامی در حال پیگیری و ترخیص در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه نهمین نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته درباره وضعیت تامین ارز نهاده‌های دامی گفت: وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری تأمین ارز مورد نیاز نهاده‌های دامی است و به زودی چالش دامداران رفع می‌شود.

وی  با اشاره به علل انباشت شدن نهاده‌های دامی در بنادر کشور افزود: عدم تخصیص ارز مورد نیاز علت اصلی انباشت شدن نهاده است که اکنون  تامین ارز در حال انجام است و نهاده‌ها در حال ترخیص بوده و به زودی تمام نهاده‌ها از بنادر کشور خارج و در بازار توزیع می‌شوند.

نوری قزلجه سیاست اصلی وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه اقتصاد دریا محور افزایش تولیدات دریایی از حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن کنونی به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن در برنامه هفتم است.

به گفته وی، در سال نخست اجرای این سیاست ها اقدامات قابل توجهی انجام شده است که می توان به رشد بیش از ۳۰ درصدی تولیدات در حوزه‌های مختلف مانند ماهیان خاویاری، آب‌های دور و میگو اشاره کرد.

وزیر جهاد با تاکید بر اینکه ظرفیت های تولیدات شیلاتی در کشور گسترده است، افزود: بر حمایت های دولت از توسعه این بخش و بویژه اقتصاد دریا محور تاکید کرد.

وزیر جهادکشاورزی به ایجاد کارگروه شیلات با هدف پایش و برنامه‌ریزی در این حوزه اشاره کرد که هدف آن فراهم‌سازی زیرساخت‌هایی مانند بندرگاه‌ها و سایر تاسیسات است و در این باره توضیح داد: تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش، از جمله تولید تخم چشم‌زده و توسعه صادرات و فرآوری محصولات دریایی، از دیگر اولویت‌های این سیاست است.

وی تقویت و توسعه پایدار اقتصاد دریا محور و بهره‌برداری بهتر از منابع دریایی را رویکرد اصلی دولت برشمرد و گفت: در حوزه دیپلماسی دریایی، برنامه‌ریزی‌های مشخصی داریم که شامل برگزاری مذاکرات، سفرها و توسعه مراودات است.

نوری قزلجه به تشکیل کمیسیون‌های مشترک در حوزه دریایی با کشورهای دارای ظرفیت به ویژه کشورهای آفریقایی و همسایه اشاره کرد که هدف اصلی این مذاکرات، تقویت روابط و همکاری‌های دریایی است.

وزیر جهادکشاورزی خواستار تکمیل حلقه صادرات محصولات شیلاتی شد و گفت: برای تحقق این امر پروتکل‌های لازم با کشورهای مربوطه در حال تکمیل است و حمایت‌های لازم در این زمینه‌ها صورت می‌گیرد تا این اهداف محقق شوند.

به گفته وی، در مورد برنامه‌های ما برای دیپلماسی دریایی ، مذاکرات و سفرها در مراودات و در کمیسیون‌های مشترک خارجی که داریم در حوزه امنیت غذایی دریایی خصوصاً با کشورهایی که ظرفیت دارند  به ویژه با کشورهای آفریقایی و کشورهای همسایه یکی از محورهای مذاکرات ما برای همکاری های شیلاتی است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در تکمیل حلقه انتهایی زنجیره برای اینکه صادرات کشور همه از طریق خود ما انجام شود به کشورهایی مقصد نهایی یکی از موضوعات مهم در دستور کار وزارتخانه است.

نوری قزلجه گفت: پروتکل‌های لازم با کشورهای مقصد در حال پیگیری و تکمیل است. ضمن این که برنامه‌های حمایتی ما از بخش شیلات ادامه دارد.

