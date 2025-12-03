باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
از محدودیت‌های دفاع مقدس ۸ ساله تا تبدیل شدن به قدرت موشکی + فیلم

محدودیت‌های ایران و عدم فروش سلاح در دفاع مقدس ۸ ساله، زمینه ساز بومی سازی موشک‌ها و تبدیل شدن ایران به یکی از دارندگان زرادخانه موشکی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روایتی از محدودیت‌های نیرو‌های مسلح ایران در دفاع مقدس ۸ ساله که این محدودیت‌ها و خودداری کشور‌ها برای فروش سلاح به ایران، زمینه ساز بومی سازی و پیشرفت داخلی صنعت موشکی شد.

