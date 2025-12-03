وزیر نیرو گفت: واردات آب به صورت مجازی و حقیقی در دستور کار ما است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت منابع آب و بارش‌ها در کشور، گفت: خوشبختانه برای نمایشگاه، شرکت‌های زیادی حضور دارند و ما پیشنهاد داده‌ایم که چرخش منابع آب را الزام‌آور کنند تا ما به این موضوع متعهد شویم.

او در ادامه افزود: در برنامه‌ریزی‌های ما استفاده از آب خاکستری در بخش‌های مختلف خانه‌ها، به ویژه برای فضای سبز و سیفون‌های دستشویی، در نظر گرفته شده است. همچنین با استفاده از فناوری‌های نوین می‌توانیم از این منابع به شکل بهینه‌تری بهره‌برداری کنیم.

وزیر نیرو به موضوع انتقال آب بین حوزه‌ها اشاره کرد و گفت: باید ملاحظات زیست‌محیطی را در این زمینه در نظر بگیریم. در شرایطی که برخی از مردم با کمبود آب مواجه هستند، انتقال آب به عنوان یکی از لوازم حکمرانی ضروری است و ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

علی‌آبادی همچنین  در خصوص بحث واردات آب گفت: واردات آب به صورت مجازی و حقیقی در دستور کار ما است در خصوص بحث مجازی یعنی واردات محصولات آبدار و جلوگیری از صادرات آنها کنیم مسئله بعدی دریافت سهم حق آبه‌ها است؛ ما آب مازاد را می‌توانیم تهیه کنیم مذاکراتی را داشتیم.

او در خصوص بارورسازی ابر‌ها نیز اظهار داشت: برای بارورسازی ابرها، شرایط خاصی لازم است و ما از روش‌های سنتی و مدرن برای این کار استفاده می‌کنیم. این روش‌ها می‌توانند تأثیراتی بین ۳ تا ۱۵ درصد داشته باشند.

علی‌آبادی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به بارش‌های نرمال در زمستان آینده گفت: ما امیدواریم که زمستان بهتری نسبت به گذشته داشته باشیم.

