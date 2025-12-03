باشگاه خبرنگاران جوان - فصل بهاربهترین بهانه برای نو شدن طبیعت است. اما در سال‌های اخیر شاهد شکوفه‌دهی درختان در فصول، پاییز و زمستان هستیم که موجب شادابی و سرسبزی طبیعت می‌شود. این در حالی است که طبیعت در فصل پاییز آرام‌آرام به خواب زمستانی فرو می‌رود برخی درختان به‌جای خزان، حال و هوای بهاری به سرشان زده و شکوفه‌هایی زودهنگام بر شاخه‌هایشان نشسته است.

در واپسین روز‌های فصل پاییز شکوفه دادن درختان پرتقال در روستای بندپی غربی شهرستان بابل استان مازندران سوژه شهروندخبرنگار ما شد و فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

