با تلاش ماموران انتظامی شهرستان در بازرسی از یکدستگاه کامیون ۲۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -فرمانده انتظامی شهرستان رودان  گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید مریدی این شهرستان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی روز گذشته حین کنترل و پایش خودرو‌های عبوری محور رودان به بندرعباس به یک دستگاه کامیون تانکر دار مشکوک و دستور توقف دادند.

وی افزود: ماموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۲۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و در این رابطه یک متهم راننده خودرو را دستگیر کردند.

سرهنگ آقا علی یوسف وند ضمن تاکید بر مقابله و برخورد قاطعانه ماموران انتظامی با قاچاق سرمایه‌های ملی، ارزش مالی سوخت قاچاق کشف شده از این کامیون را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۵ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: متهم با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی و خودرو به پارکینگ انتقال گردید.

منبع:پلیس 

برچسب ها: کشف سوخت قاچاق ، رودان
خبرهای مرتبط
پرونده ادامه دار کشف سوخت قاچاق در بندر لنگه
کشف سوخت قاچاق در حاجی آباد 
کشف سوخت قاچاق در بندرعباس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
معرفی فرمانده جدید سپاه  امام سجاد (ع)استان هرمزگان  
آخرین اخبار
معرفی فرمانده جدید سپاه  امام سجاد (ع)استان هرمزگان  
کشف شبکه ۱۰ هزار نفری با قاچاق سوختِ چهار میلیارد لیتر در هرمزگان‌
افزایش ۲۰ درصدی ابتلا به آنفولانزا در هرمزگان
صدور حکم محکومیت متهمان پرونده کلاهبرداری موسوم به "حسن صالح "در بشاگرد
فردا ؛ تعطیلی اداره ها و دستگاه‌های اجرایی هرمزگان