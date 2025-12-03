با تلاش ماموران انتظامی شهرستان در بازرسی از یکدستگاه کامیون ۲۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -فرمانده انتظامی شهرستان رودان گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید مریدی این شهرستان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی روز گذشته حین کنترل و پایش خودرو‌های عبوری محور رودان به بندرعباس به یک دستگاه کامیون تانکر دار مشکوک و دستور توقف دادند.

وی افزود: ماموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۲۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و در این رابطه یک متهم راننده خودرو را دستگیر کردند.

سرهنگ آقا علی یوسف وند ضمن تاکید بر مقابله و برخورد قاطعانه ماموران انتظامی با قاچاق سرمایه‌های ملی، ارزش مالی سوخت قاچاق کشف شده از این کامیون را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۵ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: متهم با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی و خودرو به پارکینگ انتقال گردید.

منبع:پلیس