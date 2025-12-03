باشگاه خبرنگاران جوان - عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان در حاشیه مراسم اختتامیه همایش حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنهای در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همانگونه که در همایش نیز اعلام شد، آنچه ما در پی آن بودیم چه در امروز و چه طی یک سال گذشته آن است که برخی از مبانی و زیربناهای اصیل اسلامی را در منظر پژوهشگران، صاحبنظران و نخبگان قرار دهیم. این مبانی از جمله مسائل بنیادین در اندیشۀ اسلامی است. پیش از انقلاب نیز بزرگانی همچون حضرت امام خمینی (رضوانالله تعالی علیه) با توجه به ظلم و ستم دوران پیشین، از دهۀ ۴۰ با بهرهگیری از آموزههای اسلامی، حرکت برای آزادی و استقلال را آغاز کردند.
وی ادامه داد: همین رویکرد بعدها به شعار اصلی انقلاب، یعنی «استقلال، آزادی و حکومت اسلامی» تبدیل شد و سپس در قانون اساسی بهصورت اصولی روشن و صریح مورد توجه قرار گرفت.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در بندهای مختلف قانون اساسی نیز به موضوع آزادیها و حقوق ملت پرداخته شده است. در سالهای آغازین انقلاب، مباحث متعددی از سوی صاحبنظران مطرح بود، اما بهتدریج برخی از این مبانی در حوزۀ نظری کمتر پیگیری شد. مقام معظم رهبری از اندیشمندان برجستهای بودند که چه پیش از انقلاب در عرصۀ نظری و چه در میدان عمل، مجاهدتها و تلاشهای گستردهای برای تحقق استقلال و آزادی داشتند.
کدخدایی در همین رابطه یادآور شد: حبسها و تبعیدهای ایشان نیز در همین مسیر صورت گرفت. پس از انقلاب نیز ایشان بهویژه در خطبههای نماز جمعه در دهۀ ۶۰ به تبیین آزادی و حقوق ملت پرداختند و با بهرهگیری از آموزههای دینی، تفاوت آزادی و حقوق ملت در اسلام و غرب را روشن ساختند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار کرد: در یکی دو دهۀ اخیر نیز ایشان با جدیت به موضوع آزادی پرداخته و ضمن تفکیک آن از برداشتهای رایج در غرب، بر ضرورت تفکر، اندیشهورزی و فعالسازی جریان فکری در این حوزه تأکید کردند. معظمله بر این نکته پای میفشارند که برای غلبه بر رکود فکری، اندیشمندان اسلامی باید در این عرصه پیشگام باشند؛ چراکه در منابع اسلامی کمبودی وجود ندارد، اما نیازمند روشهای نوین برای تبیین مفهوم آزادی هستیم.
کدخدایی راجع به منظومه فکری رهبر انقلاب پیرامون حقوق ملت و آزادیهای مشروع که در این همایش مورد توجه قرار گرفت، ادامه داد: ایشان تأکید دارند که باید از یک منظومۀ فکری منسجم برخوردار باشیم؛ زیرا با چنین منظومهای میتوانیم مباحث زیربنایی همچون آزادی، استقلال و دیگر موضوعات معرفتی، سیاسی و اجتماعی را برای مردم بهخوبی تبیین کنیم، در دستگاههای اجرایی مورد توجه قرار دهیم، و همچنین برای اندیشمندان سایر کشورهای جهان بهروشنی عرضه نمائیم.
وی افزود: خوشبختانه در همایش امروز نیز این مباحث طرح شد. در طول یک سال گذشته نشستهای ارزشمندی در دانشگاهها، مراکز حوزوی و مراکز پژوهشی برگزار گردید و اندیشمندان و نخبگان پنج قاره نیز با ما همکاری داشتند؛ بخشی از آنان امروز سخنرانی و ارائه مقاله داشتند.
کدخدایی گفت: امید است که حاصل این نشستها بهزودی بهصورت مکتوب منتشر شود تا در اختیار علاقهمندان، پژوهشگران و استادان قرار گیرد؛ و مهمتر آنکه سیره و دیدگاههای رهبر معظم انقلاب بتواند برای مسئولان اجرایی، راهنما و تابلویی روشن در جهت رعایت حقوق مردم و آزادی باشد.
منبع: مهر