نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی گفت:اجرای تصفیه خانه فاضلاب مدرن شهری هشترود در آب و فاضلاب کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -فرامرز شهسواری گفت: طرح تصفیه‌خانه فاضلاب شهر هشترود که پس از چندین دهه انتظار، اجرای آن در آب و فاضلاب کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسیده است برای ورود به مرحله عملیاتی نیازمند نهایی شدن ماده ۵۶ می‌باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر تسریع روند این ماده و آغاز عملیات اجرایی پروژه گفت: این پروژه یکی از مطالبات دیرینه مردم هشترود بوده و اجرای آن نقش مهمی در بهبود شرایط زیست‌محیطی و توسعه زیرساخت‌های شهری خواهد داشت.

وی افزود: متاسفانه هم اکنون فاضلاب‌های سطح شهر هشترود به ۲ رودخانه سراسکند چایی و دامناب چایی که از وسط شهر می‌گذرد می‌ریزد و این باعث بروز بوی بد و تعفن در فصل تابستان و بروز برخی بیماری‌ها  شده و موجب معذب شدن اهالی در حریم این رودخانه‌ها می‌شود.

