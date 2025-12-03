قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

خودرو  قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۱،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۱،۰۳۵،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۲،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰
 
 
برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۱ آذرماه
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۹ آذرماه
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۰ آذرماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رفع ابهامات در حوزه سه نرخی شدن بنزین/ تکلیف خودرو‌های نوشماره و تعویض پلاک مشخص شد
نصب کنتور هوشمند آب اجرایی می‌شود؟+ فیلم
تلاش برای اقتصاد صنعت آب/ بارش‌های خوبی در راه است
پایان بلاتکلیفی مردم در گارانتی و رجیستری تلفن همراه با واگذاری به اتحادیه
قاچاق آرد نانوایی به قنادی‌ها بعید است+ فیلم
دوره استفاده از مسکن استیجاری بسیار کوتاه است
سهیمه کارت سوخت شخصی افراد تغییری نکرده است/ بهتر بود در مصوبه از کلمه نوشماره استفاده نمیشد
واردات تیلاپیا به صفر رسید
ورود هر ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی صرفه‌جویی ۴۴ هزار متر مکعبی آب را در سال محقق می‌کند
روزانه ۴.۵ میلیون لیتر از قاچاق سوخت کاسته شد
آخرین اخبار
دوشنبه ۱۷ آذر؛ حراج سکه طلای بانک مرکزی برگزار می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۲ آذرماه
نهاده‌های دامی به زودی ترخیص و توزیع می‌شود/ رشد ۳۰ درصدی تولید محصولات شیلات
واردات آب به صورت مجازی و حقیقی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت
بررسی روش‌های تبلیغ در گوگل برای وب سایت‌ها در کسب و کار‌های مختلف
دولت جذب ۵۰۰ مدیر جوان را آغاز می‌کند
جیره بندی آب منتفی شد؟+ فیلم
خرید جم موبایل لجند معتبر و فوری از ایکسپو گیم
پروفیل، لوله و تیرآهن؛ سه ضلع اصلی هر پروژه‌ی عمرانی و صنعتی
سنگین کالا: فروش قطعات پرکینز
سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ایران آغاز به کار کرد
سهیمه کارت سوخت شخصی افراد تغییری نکرده است/ بهتر بود در مصوبه از کلمه نوشماره استفاده نمیشد
تلاش برای اقتصاد صنعت آب/ بارش‌های خوبی در راه است
واردات تیلاپیا به صفر رسید
صادرات محصولات شیلات به ۴۵۱ میلیون دلار رسید+ فیلم
تقویت صادرات محصولات رنگ و رزین به کشور‌های حوزه cIs
هیچ مشکلی در تأمین سوخت و ارز پتروشیمی‌ها وجود ندارد/ صادرات مواد پلیمری به ۸۰ میلیون دلار رسید
طرح رویش، فعال‌سازی دارایی‌های راکد و تقویت سرمایه‌گذاری مولد را دنبال می‌کند
روزانه ۴.۵ میلیون لیتر از قاچاق سوخت کاسته شد
دریافت مجوز وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها امکان پذیر شد
ورود بیش از ۳ هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل جاده‌ای
نصب کنتور هوشمند آب اجرایی می‌شود؟+ فیلم
محاسبه ۹۶ درصد پرونده‌های مالیاتی اصناف و مشاغل به‌صورت سیستمی
دوره استفاده از مسکن استیجاری بسیار کوتاه است
قاچاق آرد نانوایی به قنادی‌ها بعید است+ فیلم
ضرورت اصلاح و پاکسازی آبراهه‌ها و کانال‌های انتقال آب
پایان بلاتکلیفی مردم در گارانتی و رجیستری تلفن همراه با واگذاری به اتحادیه
ورود هر ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی صرفه‌جویی ۴۴ هزار متر مکعبی آب را در سال محقق می‌کند
رفع ابهامات در حوزه سه نرخی شدن بنزین/ تکلیف خودرو‌های نوشماره و تعویض پلاک مشخص شد
مخازن سد‌های تهران همچنان بی‌نصیب از بارش باران