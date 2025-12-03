تجهیزات ورزشی و بهداشتی در قالب کاروان مهر بانشاط بین هزار و ۸۰۰ مدرسه هرمزگان توزیع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: این کاروان ۹ هزار قلم تجهیزات ورزشی همچون توپ، تور و میز تنیس است.

منوچهر ضیایی افزود: برای تامین این تجهیزات ۱۸ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

وی افزود: حدود ۲۰۰ هزار دانش آموز از این تجهیزات ورزشی استاندارد بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: در روز‌های آینده نیز یک سالن ورزشی به مساحت هزار و ۸۰۰ متر مربع و یک سالن بدنسازی ۲۵۰ متر مربعی نیز در دهکده ورزشی بندرعباس به بهره برداری می‌رسد.

مشاور طرح، برنامه و امور مالی تربیت مدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش نیز گفت: با هدف برگزاری هرچه بهتر درس تربیت بدنی و اجرای فعالیت‌های فوق برنامه ورزشی با تجهیزات استاندارد اجرای طرح کاروان‌های با نشاط پیش از ابتدای سال تحصیلی آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

امین شرری افزود: ۵۷۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.

منبع:صداوسیما

برچسب ها: توزیع تجهیزات ، ورزشی وفرهنگی ، مدارس هرمزگان
