باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- علی‌اکبر ورمقانی در جلسه هماهنگی جشن‌های شب چله در کردستان اظهار داشت که وجهه مردمی این جشن‌ها باید حفظ شود و در عین حال باید مراقب بود هیچ‌گونه ناهنجاری اجتماعی یا رفتار مغایر با عرف و سنت‌های کردستان رخ ندهد.

او افزود که لازم است جشن‌های یلدایی رنگ‌وبوی کاملاً کردستانی داشته باشد و در برگزاری شب‌های فرهنگی، همه مناطق استان با فرهنگ و رسوم گوناگون‌شان دیده شوند.

ورمقانی درباره برگزاری مسابقه تخته‌نرد در حاشیه این جشن‌ها نیز گفت که با توجه به نادرست بودن شایعه ثبت تخته‌نرد به نام اصفهان، برگزاری این مسابقه می‌تواند گامی مؤثر در ثبت این محصول هنری ارزشمند به نام کردستان باشد.

جشن‌های شب چله (یلدا) در کردستان از ۲۰ تا ۲۹ آذرماه برگزار می‌شود و مسابقات تخته‌نرد، آشپزی، بازی‌های بومی‌ـ‌محلی و سفره یلدایی از جمله برنامه‌های جانبی آن است.