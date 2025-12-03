باشگاه خبرنگاران جوان - گیلان یکی از استانهای دارای بالاترین نرخ سالمندی در کشور است و توسعه خدمات ویژه سالمندان، به عنوان یک ضرورت راهبردی در برنامه سلامت استان تعریف شده است.
کلینیک تخصصی سالمندان امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر ماه) با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در کلینیک تخصصی و فوقتخصصی شهدای سلامت رشت افتتاح شد.
این مرکز با توجه به افزایش چشمگیر جمعیت سالمند در استان گیلان و نیاز فزاینده این گروه سنی به مراقبتهای منظم و تخصصی راهاندازی شده است. افتتاح این کلینیک اقدامی در جهت پاسخگویی به نیازهای واقعی جمعیت سالمند و ارتقای کیفیت خدمات درمانی محسوب میشود.
کلینیک تخصصی سالمندان خدمات متنوعی شامل ارزیابی جامع وضعیت سلامت، پایش منظم، غربالگریهای تخصصی، ارزیابی شناختی، پیشگیری از سقوط، بررسی تغذیه و تحرک و مدیریت بیماریهای مزمن نظیر دیابت و فشار خون را ارائه میدهد. این خدمات با هدف پیشگیری از عوارض، ارتقای کیفیت زندگی و کاهش بستریهای غیرضروری طراحی شدهاند.
کلینیک سالمندان روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ پذیرای مراجعان خواهد بود.
منبع: گیلوبدا